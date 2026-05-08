Menunggu 15 Tahun Demi ke Tanah Suci, Begini Cara Sopir Truk Sidrap Ini Bisa Berangkat Haji 2026

Perjalanan menuju Tanah Suci tidak selalu mudah. Bagi sebagian orang, ia adalah hasil dari kesabaran panjang, kerja keras, dan keyakinan yang tak pernah padam.

Kisah inilah yang tergambar dari sosok calon jemaah haji lansia asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Ladalle Abdullah.

Ladalle Abdullah harus menunggu selama 15 tahun sejak pertama kali mendaftar pada April 2011. Penantian panjang itu bukan sekadar soal waktu, tetapi juga perjuangan hidup yang penuh pengorbanan.

Sehari-hari bekerja sebagai sopir truk, ia menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit demi satu tujuan besar, yaitu menunaikan panggilan Allah ke Tanah Suci.

Sebagaimana dilaporkan langsung Koresponden Inilah.com, Agus M. Muharrar di Madinah, Arab Saudi, Jumat (8/5/2026), selama 15 tahun, Ladalle dengan sabar dan gigih menabung bertekad menunaikan ibadah haji.

Kerja keras yang mungkin tampak sederhana itu justru menjadi fondasi kuat bagi tekadnya. Di tengah keterbatasan, profesi sebagai sopir truk tidak menyurutkan semangatnya.

Ia tetap konsisten menabung, menunjukkan bahwa ibadah haji bukan hanya soal kemampuan finansial semata, tetapi juga tentang niat, kesungguhan, dan istiqamah.

Saat akhirnya tiba di Madinah bersama rombongan calon jemaah haji, kebahagiaan itu tak bisa disembunyikan. Dengan wajah penuh haru dan syukur, ia mengungkapkan perasaannya.

"Alhamdulillah Senang sekali. Semoga hajinya dimudahkan," ungkap Ladalle.

Ungkapan sederhana itu menyimpan makna yang begitu dalam, sebuah puncak dari perjalanan panjang yang penuh doa dan pengorbanan.

Ia juga menceritakan pengalaman perjalanannya menuju Tanah Suci dengan penuh rasa syukur.

Tak hanya memikirkan dirinya, Ladalle juga memanjatkan doa untuk keluarga dan orang lain agar bisa merasakan hal yang sama.

"Semoga yang lain bisa haji juga anakku, cucuku, Insya Allah, semoga bisa menyusul juga semua iya, menyusul Insya Allah," pungkasnya.

Berdasarkan data operasional Kemenhaj RI hingga Kamis, 7 Mei 2026, sebanyak 286 kloter dengan 110.848 jemaah dan 1.141 petugas telah diberangkatkan dari Tanah Air menuju Arab Saudi.

Sebanyak 267 kloter dengan 103.731 jemaah dan 1.065 petugas telah tiba di Madinah. Sementara itu, 131 kloter dengan 50.824 jemaah dan 524 petugas telah tiba di Mekkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.

Selain itu, sebanyak 9 kloter dengan 3.459 jemaah dan 36 petugas telah tiba di Jeddah sebagai bagian dari pemberangkatan gelombang kedua.

Kisah Ladalle Abdullah menjadi pengingat kuat bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh makna.

Ia bukan hanya tentang tiba di Tanah Suci, tetapi tentang proses panjang menuju ke sana, tentang kesabaran, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah.

Di tengah kehidupan yang serba cepat dan instan, kisah tersebut menghadirkan pelajaran penting, impian besar membutuhkan waktu, ketekunan, dan keikhlasan. Dan ketika niat itu lurus, jalan akan selalu dibukakan, meski harus ditempuh selama belasan tahun.