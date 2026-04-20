Uji Cita Rasa Konsumsi, Menu Jemaah Haji Dipastikan Sesuai Selera dan Standar

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepulauan Riau memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji selama penerbangan, memenuhi standar kualitas, serta sesuai dengan selera calon haji. Kepala Kanwil Kemenhaj Kepri Muhammad Syafii memastikan itu pada meal taste atau uji cita rasa konsumsi jemaah haji di pesawat untuk musim haji 1447 H/2026 M.

“Kami memastikan standar kualitas, konsistensi mutu, ketepatan waktu, hingga penyajian makanan benar-benar terjaga. Ini bagian dari ikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah,” tutur Syafii di Batam, Senin (20/4/2026).

Kebugaran Jemaah

Lebih lanjut menurut Syafii, layanan konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan kebugaran jemaah selama perjalanan.

“Sinergi antara Kemenhaj dan penyedia layanan, termasuk maskapai penerbangan, menjadi kunci dalam menghadirkan konsumsi yang layak, sehat, dan memuaskan,” katanya.

Ia juga merinci Embarkasi Batam akan melayani total ribuan jamaah dari beberapa provinsi, yakni Kepulauan Riau sebanyak 1.074 jamaah, Riau 4.704 jamaah, Jambi 3.306 jamaah, serta Kalimantan Barat 1.861 jamaah yang terbagi dalam 25 kloter.

Perwakilan Saudia Airlines Muhammad Zein, menyatakan komitmen pihaknya dalam menyediakan menu yang memenuhi standar nasional maupun kualitas internasional.

“Kami memastikan menu yang disajikan sesuai standar dan dapat diterima oleh jemaah haji,” ujarnya.

Jaga Kualitas

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri Sudianto menekankan pentingnya menjaga kualitas konsumsi sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan jemaah.

“Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan jamaah mendapat pelayanan terbaik sejak dari asrama haji hingga berangkat ke tanah suci,” katanya.

Dalam uji cita rasa tersebut, disiapkan beberapa pilihan menu, di antaranya ikan gulai dan rendang sapi dengan nasi putih, sayuran, serta pelengkap seperti soft roll, pudding, dan english fruit cake.

“Tadi ada masukan untuk penyedia makanan, seperti keripik kentang agar dikurangi tingkat pedasnya, dan juga ada tekstur daging lebih lembut untuk dikonsumsi. Ini mengingat sekitar 50 persen jamaah kami berumur lansia (lanjut usia),” kata Kepala Kanwil Kemenhaj itu.