Menhaj Tegaskan Optimalisasi Kuota Haji 2026, Warning Keras KBIHU: tak Boleh Ada Kouta Mubazir!

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan kesiapan layanan jemaah menjelang operasional haji 1447 H/2026 M dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Tengah di Asrama Haji Semarang.

Pertemuan itu difokuskan untuk memitigasi kendala teknis sekaligus memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, mulai dari keberangkatan hingga fasilitas jemaah di embarkasi.

Dalam arahannya, Menhaj menekankan tiga isu krusial, yaitu optimalisasi serapan kuota, standarisasi fasilitas asrama, serta penegakan aturan bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Ia menyoroti pentingnya percepatan pengisian kuota yang kosong akibat jemaah wafat, sakit, atau mengundurkan diri.

Sistem Siskohat di daerah diminta proaktif agar kursi yang kosong segera diisi oleh jemaah cadangan yang telah melunasi biaya.

"Isu kuota ini sangat krusial di tingkat nasional. Saya tidak ingin melihat ada satu kursi pun yang kosong atau mubazir hanya karena lambatnya administrasi mitigasi. Setiap kursi adalah harapan jemaah yang sudah mengantre belasan tahun," tegas Menhaj di Semarang, Jumat (3/4/2026).

Selain soal kuota, Menhaj juga melakukan inspeksi langsung terhadap fasilitas Asrama Haji Semarang.

Ia menetapkan tenggat ketat untuk distribusi perlengkapan jemaah, termasuk koper dan atribut haji yang harus diterima 100 persen sebelum masuk asrama.

Kelayakan fasilitas menjadi perhatian utama, mulai dari kasur, pendingin ruangan (AC), hingga kualitas katering yang harus ramah bagi jemaah lansia.

"Wajah pelayanan kementerian kita tercermin dari bagaimana kita menjamu tamu Allah di asrama. Jika ada vendor yang lamban atau fasilitas asrama yang tidak layak, saya instruksikan untuk segera diganti dalam hitungan hari. Tidak ada kompromi untuk kenyamanan jemaah, terutama bagi para lansia kita," tambahnya.

Di sisi lain, Menhaj juga memberi peringatan keras terkait tata kelola ekosistem haji.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang meminta keistimewaan, baik dari KBIHU maupun Petugas Haji Daerah (PHD).

Kakanwil Jawa Tengah diminta menertibkan KBIHU yang mencoba melanggar prosedur dengan mengatur fasilitas secara mandiri di luar standar operasional, seperti permintaan blok kamar khusus atau pengaturan transportasi sendiri.

"Saya titipkan pesan kepada seluruh Kakanwil dan jajarannya: tertibkan KBIHU yang melanggar SOP. Kita harus adil. Begitu juga dengan PHD, mereka harus benar-benar kompeten dan siap bekerja melebur dengan PPIH. Tugas petugas adalah melayani jemaah, bukan melayani pejabat atau kelompok tertentu," tegas Menhaj.

Melalui koordinasi tersebut, Menhaj ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh jemaah haji.