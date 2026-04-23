Menhaj Tegaskan Amanah Negara di Mekkah, Beri Pesan Keras untuk Petugas Haji

Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, melepas sebanyak 200 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Mekkah gelombang II di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dalam arahannya, Menhaj menegaskan tugas di Mekkah merupakan amanah besar karena menjadi pusat puncak penyelenggaraan ibadah haji. Para petugas diminta memastikan layanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Tugas ini bukan sekadar administratif dan teknis, tetapi juga tugas kemanusiaan sekaligus tugas negara. Kesalahan sekecil apa pun dapat dipersepsikan sebagai kesalahan negara, sementara keberhasilan saudara adalah keberhasilan negara,” ujar Menhaj.

Ia menekankan, petugas haji harus hadir dengan semangat melayani, bukan dilayani.

Menurutnya, peran tersebut bukan pekerjaan yang nyaman, melainkan tugas berat yang menuntut kesiapan fisik dan mental prima, terlebih di Makkah sebagai titik krusial pelaksanaan ibadah haji.

“Beratnya tugas di Makkah menuntut kestabilan fisik dan mental. Jaga ritme kerja, bekerja secara tim, dan bangun koordinasi yang matang,” pesan Irfan.

Selain itu, Menhaj menegaskan pentingnya etika pelayanan sebagai kunci utama. Petugas diminta mengedepankan sikap sabar, santun, dan empati dalam melayani jemaah dengan latar belakang beragam.

“Utamakan pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua wajib dilayani sebaik-baiknya. Ukur keberhasilan dari seberapa banyak jemaah yang terlindungi dan terlayani dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap petugas menjaga integritas serta memahami tugas dan tanggung jawab di lapangan secara utuh.

“Gunakan hati untuk mengukur apakah pelayanan kita sudah baik atau belum. Bekerjalah dengan niat ibadah, hati yang bersih, dan mencerminkan keteladanan,” lanjutnya.

Menutup arahannya, Menhaj mengajak seluruh petugas untuk turut mendoakan bangsa Indonesia agar tetap kuat, serta mendoakan para pemimpin agar mampu menjalankan amanah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pelepasan tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan haji Indonesia di Tanah Suci, khususnya di Mekkah sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji.