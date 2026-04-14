Menhaj Putuskan Setop Bahas 'War Tiket', Fokus Penyelenggaraan Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengakui dirinya sebagai pihak yang pertama kali melontarkan wacana 'war tiket' haji. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya beragam respons dan kritik dari anggota DPR maupun masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Irfan menyatakan bertanggung jawab atas munculnya istilah tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasannya.

"Saya akui memang war tiket ini wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji. Dan kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, saya lah orang pertama yang melontarkan istilah war tiket ini," ujar Irfan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," jelasnya.

Wacana ini awalnya muncul dari pemikiran untuk menghapus sistem antrean panjang dan kembali ke mekanisme pendaftaran langsung. Konsep tersebut menitikberatkan pada kecepatan pelunasan biaya setelah kuota resmi diumumkan pemerintah.

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji muncul apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” kata Irfan pada Rabu (8/4/2026).

Irfan menjelaskan bahwa dalam mekanisme tersebut, masyarakat yang memiliki kesiapan finansial dan fisik bisa langsung mendaftar untuk mengamankan porsi keberangkatan sesuai periode yang ditetapkan.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” jelasnya.