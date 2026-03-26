Menhaj Pastikan Haji 2026 Siap 100%, Layanan Lansia Jadi Sorotan Utama

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Moch. Irfan Yusuf menegaskan kesiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026M hampir mencapai 100 persen.

Ia meminta seluruh jemaah memaksimalkan manasik sebagai bekal utama agar ibadah berjalan tertib, aman, dan sesuai syariat.

Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan manasik haji Kota Blitar di Masjid Ar Rahman, Rabu (25/3/2026), yang diikuti seluruh jemaah setempat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abdul Haris, Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Jatim Mohammad As’adul Anam, serta unsur pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

Menhaj menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Blitar dan Kantor Kementerian Haji setempat atas sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan,” ujar Menhaj.

Ia menegaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan layanan haji yang lebih fokus dan terintegrasi.

“Kementerian ini hadir untuk memastikan pelayanan yang berpusat pada jemaah, sejak persiapan, pelaksanaan, hingga kembali ke tanah air,” lanjutnya.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, penyelenggaraan haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jemaah dapat melaksanakan ibadah sesuai syariat.

Hal itu diwujudkan melalui konsep Tri Sukses Haji, yakni sukses ritual, sukses ekonomi, serta sukses keadaban dan peradaban.

Menhaj juga menyampaikan penguatan program strategis, di antaranya penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penyesuaian kuota berbasis daftar tunggu untuk menjamin keadilan, serta dorongan ekspor produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi.

Selain itu, pengembangan Kampung Haji tengah disiapkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan jemaah yang terintegrasi.

Pada penyelenggaraan haji 1447H/2026M, pemerintah mengusung tagline “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan.”

“Kami memastikan layanan yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan panggilan istimewa yang tidak semua orang dapatkan.

“Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Manasik ini menjadi bekal penting agar ibadah dapat dilaksanakan dengan benar, disiplin, dan penuh kebersamaan,” ungkapnya.

Terkait kesiapan haji 2026, Menhaj memastikan seluruh aspek layanan telah siap.

“Akomodasi di Makkah dan Madinah, layanan konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah telah dipersiapkan. Penerbitan visa juga telah mencapai lebih dari 95%,” jelasnya.

Pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia direncanakan dimulai pada 22 April 2026.

Kementerian Haji dan Umrah juga telah bekerja sama dengan pihak syarikah di Arab Saudi untuk memastikan kualitas layanan, termasuk distribusi kartu Nusuk yang akan diterima jemaah saat di embarkasi.

Menutup pernyataannya, Menhaj mengajak seluruh pihak mendoakan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika global.