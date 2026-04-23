Menhaj Irfan Berangkatkan 200 PPIH untuk Bertugas di Makkah

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melepas 200 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah. Prosesi pelepasan berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Kamis (23/4/2026).

Dalam sambutannya, Gus Irfan menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh bagi para petugas, baik dari segi niat, kondisi fisik, maupun mental. Ia mengingatkan bahwa tugas sebagai PPIH bukanlah tanggung jawab yang ringan karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada jemaah haji.

“Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita siap untuk berangkat beribadah serta melayani tamu-tamu Allah. Apa pun yang kalian lakukan, kesalahan sedikit pun dianggap sebagai kesalahan negara, keberhasilan kalian adalah keberhasilan negara secara keseluruhan," ujar Gus Irfan.

Ia juga menegaskan bahwa petugas Daker Makkah memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, khususnya saat puncak ibadah haji di Arafah dan Mina.

"Tugas saudara sekalian bukan sekadar tugas administratif atau teknis, tetapi tugas kemanusiaan, tugas pelayanan, dan juga tugas negara. Karena itu, keberhasilan petugas haji akan dinilai sebagai keberhasilan negara secara keseluruhan," katanya.

Lebih lanjut, Menhaj Irfan menyampaikan perkembangan terkini terkait jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi. Sekitar 6.700 jemaah gelombang pertama dilaporkan telah berada di Madinah dan menjalankan ibadah dengan lancar sesuai jadwal.

“Jemaah haji yang sudah sampai di Madinah sekitar 6.700, Alhamdulillah, semuanya lancar sesuai dengan harapan kita. Mereka sedang melakukan kegiatan di Madinah dan menjalankan rangkaian ibadah sesuai jadwal yang telah ditentukan," ucapnya.

Ia menambahkan, jumlah total petugas haji yang sudah diberangkatkan kini mencapai sekitar 1.300 orang. Angka tersebut akan terus bertambah seiring keberangkatan petugas lainnya, termasuk yang berasal dari non-kloter.

"Tadi yang dilepas sekitar 200 orang, sehingga total petugas haji mencapai 1.300 orang, lainnya akan menyusul, terutama yang non-kloter. Seluruh personel disiapkan untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan optimal selama pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.