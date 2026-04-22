Menhaj Gus Irfan Lepas Kloter Pertama Haji 2026, 391 Jemaah Berangkat dari Jakarta

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia 1447 H/2026 M dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-01). Pelepasan dilakukan di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (21/4/2026) malam, menandai dimulainya operasional haji tahun ini.

Sebanyak 391 jamaah asal Jakarta Timur menjadi rombongan perdana yang memasuki asrama haji sebelum diberangkatkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, termasuk verifikasi dokumen perjalanan.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” ujar Irfan.

Ia menegaskan bahwa hanya jamaah yang telah mengantongi visa haji resmi yang diizinkan berangkat. Kebijakan ini diterapkan untuk menghindari penolakan di Arab Saudi sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah.

“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” katanya.

Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi, termasuk skema jamaah cadangan guna mengantisipasi kursi kosong akibat pembatalan, kondisi kesehatan, atau faktor darurat lainnya. Skema ini dinilai penting untuk menjaga optimalisasi kuota haji nasional.

“Kita sudah siapkan mekanisme pengganti atau jemaah cadangan untuk mengisi kursi kosong. Ini bagian dari upaya kita menjaga optimalisasi kuota,” ujar Irfan.

Selain aspek teknis keberangkatan, koordinasi lintas instansi juga diperkuat.

Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan imigrasi, kepolisian, serta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa hambatan.

Di Arab Saudi, tim PPIH di Madinah telah disiagakan guna menyambut kedatangan jamaah gelombang pertama. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh jamaah tiba di Tanah Suci.

Irfan menutup pernyataannya dengan mengingatkan jamaah agar menjaga disiplin dan kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah.

“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi arahan pimpinan regu, rombongan, dan kloter, serta segera berkoordinasi dengan petugas apabila menghadapi kendala,” katanya.