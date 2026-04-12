Mekkah Punya Barbershop Terbesar, Layani 15.000 Jemaah per Hari

Kota suci Mekkah, Arab Saudi, kembali mencuri perhatian dunia. Di tengah arus jutaan jemaah haji dan umrah yang terus berdatangan, sebuah inovasi layanan publik hadir dengan skala yang tak biasa, bahkan bisa disebut revolusioner.

Sebuah barbershop atau tempat potong rambut khusus pria bernama 30 Degrees Barbershop resmi dibuka dekat Masjidil Haram dan langsung disebut sebagai yang terbesar di dunia.

Dilansir dari Deenspoken, Minggu (12/4/2026), dengan sekitar 200 kursi, tempat ini mampu melayani lebih dari 15.000 orang per hari.

Angka yang bukan main, dirancang khusus untuk mengakomodasi lonjakan jemaah haji dan umrah yang membutuhkan layanan cukur rambut secara cepat dan efisien.

Tak hanya itu, barbershop ini juga beroperasi 24 jam non-stop, memastikan jemaah dapat mengakses layanan kapan saja, terutama saat momen padat seperti puncak musim haji dan umrah.

Fenomena tersebut bukan sekadar soal bisnis atau gaya hidup modern, tetapi juga bagian dari transformasi pelayanan ibadah di Tanah Suci.

Seperti diketahui, proses mencukur rambut merupakan salah satu rangkaian penting dalam ibadah haji dan umrah, khususnya saat tahallul.

Dalam kondisi normal saja, antrean bisa mengular panjang, apalagi saat musim puncak.

Hadirnya fasilitas berskala besar seperti ini menjadi jawaban atas kebutuhan jemaah yang kian meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah Arab Saudi sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang gencar melakukan modernisasi infrastruktur untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran ibadah, sejalan dengan visi besar mereka dalam mengelola dua kota suci.

Menariknya, bukan hanya kapasitas yang jadi sorotan. Konsep yang diusung juga menggabungkan kecepatan, efisiensi, dan layanan premium dalam satu sistem terintegrasi.

Artinya, jemaah tidak hanya mendapatkan layanan cepat, tetapi juga pengalaman yang lebih nyaman dan tertata.

Bukan mustahil, kehadiran barbershop raksasa ini akan menjadi standar baru dalam pelayanan jemaah di masa depan.