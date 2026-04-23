Mayoritas Jemaah Haji Lulusan SD, Menhaj Wanti-wanti Petugas Haji Banyak Sabar

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) meminta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang bertugas di Arab Saudi untuk mengutamakan empati serta kesabaran dalam melayani jemaah.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyoroti bahwa sebagian besar jemaah haji Indonesia memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Kondisi ini, menurutnya, menuntut pendekatan pelayanan yang lebih bijak tanpa perlakuan yang berbeda.

"Perlu saya ingatkan, jemaah kita mayoritas lulusan SD, sekitar 50 sekian persen. Itulah yang harus kalian hadapi. Tentu berbeda menghadapi jemaah yang lulusan SD dengan sarjana. Tapi kalian tidak bisa membeda-bedakan itu, semua harus dilayani dengan sebaik-baiknya," kata Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan saat melepas ratusan petugas PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah di Asrama Haji Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, banyak jemaah terutama dari daerah dan kelompok lanjut usia yang belum pernah bepergian ke luar negeri.

Situasi ini membuat hal-hal yang dianggap sederhana oleh petugas justru bisa menjadi tantangan besar bagi jemaah selama di Tanah Suci.

"Terutama mereka yang mungkin baru pertama kali ke luar negeri, baru pertama kali megang yang namanya paspor, baru pertama kali namanya masuk ke lift. Kalian semua harus sabar," ujarnya.

Irfan Yusuf menegaskan pentingnya menjaga etika komunikasi. Ia menekankan agar petugas tidak menunjukkan sikap arogan maupun diskriminatif saat menjalankan tugas.