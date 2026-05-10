Mau Haji Jalur Kilat? Hati-hati Berakhir di Penjara Saudi!

Aparat keamanan di Makkah kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji.

Dua warga negara Indonesia dilaporkan ditangkap setelah diduga terlibat dalam praktik penipuan layanan haji ilegal yang meresahkan jemaah.

Kasus itu menjadi peringatan keras di tengah meningkatnya permintaan layanan haji, terutama menjelang musim puncak ibadah tahunan umat Islam dari seluruh dunia.

Aparat setempat menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik curang yang berpotensi merugikan jemaah.

“Patroli keamanan di Makkah menangkap dua penduduk Indonesia karena melakukan penipuan dengan memposting iklan di media sosial yang menawarkan layanan haji palsu dan menyesatkan," tulis laporan Kantor Berita Saudi SPA, Minggu (10/5/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana.

Kedua pelaku diketahui memiliki kartu haji palsu serta sejumlah alat yang digunakan untuk melancarkan aksinya.

“Mereka ditemukan memiliki kartu haji palsu dan alat yang digunakan dalam penipuan tersebut.”

Setelah diamankan, kedua tersangka langsung menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi.

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke otoritas penuntutan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

“Mereka ditahan, tindakan hukum diambil terhadap mereka, dan mereka dirujuk ke Penuntutan Umum.”

Pihak keamanan publik juga mengimbau masyarakat, khususnya calon jamaah haji, untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang kerap memanfaatkan platform digital.

Mereka menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Keamanan Publik mendesak semua orang untuk mematuhi peraturan dan instruksi haji serta segera melaporkan pelanggar dengan menelepon 911 di Makkah, Madinah, Riyadh, dan wilayah Timur, serta 999 di wilayah lain di Kerajaan.”

Modus Lama, Korban Baru

Fenomena penipuan haji bukan hal baru, namun terus berulang dengan pola yang semakin canggih.

Pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjangkau korban, menawarkan paket haji instan dengan iming-iming harga murah dan proses cepat tanpa antre.

Padahal, dalam sistem resmi, keberangkatan haji diatur ketat oleh pemerintah melalui kuota dan prosedur administratif yang tidak bisa dilanggar.

Tawaran di luar jalur resmi hampir dipastikan ilegal dan berisiko tinggi.

Peringatan untuk Jamaah Indonesia

Kasus ini menjadi alarm bagi masyarakat Indonesia, yang merupakan salah satu penyumbang jamaah haji terbesar di dunia.

Edukasi dan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan berkedok ibadah.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga terkait juga terus mengingatkan agar masyarakat hanya menggunakan layanan resmi yang telah terverifikasi.