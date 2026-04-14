Maskapai Minta Tambah Rp1,7 Triliun, Pemerintah Cari Celah tak Bebani Jemaah Haji

Beban penyelenggaraan haji 2026 mendadak membengkak. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut maskapai mengusulkan kenaikan biaya penerbangan hingga Rp1,77 triliun. Angka fantastis ini dipicu naiknya harga avtur dan nilai tukar yang tidak stabil.

Rinciannya, Garuda Indonesia minta tambahan Rp974,8 miliar, sementara Saudi Airlines Rp802,8 miliar. Irfan menegaskan pemerintah sedang mencari jalan agar jemaah tidak perlu membayar lagi.

"Alhamdulillah, Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini, jangan dibebankan kepada jemaah. Terkait dengan kenaikan biaya penerbangan yang diusulkan oleh maskapai, saat ini Kementerian Haji dan Umrah sedang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pihak terkait untuk memastikan status force majeure-nya dan legalitas sumber pembiayaan," ujar Irfan dalam rapat di DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Irfan menjelaskan, merujuk UU Nomor 14 Tahun 2025, komponen penerbangan jemaah berasal dari BPIH. Kini, ia menunggu keputusan Komisi VIII DPR soal dari mana uang penambal selisih triliunan tersebut akan diambil.

"Kami berharap pada kesempatan rapat kerja ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut. Total selisih yang diperlukan Rp1,77 triliun," tuturnya.

Di luar urusan duit, layanan teknis di Saudi juga masih menyisakan catatan. Irfan mengaku sedang menekan pengelola hotel untuk memperbaiki fasilitas dasar seperti toilet dan sanitasi yang dikeluhkan anggota dewan.

"Tim kami di Saudi juga melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan perbaikan dapat terealisasi sebelum jemaah menempati akomodasi," katanya.

Masalah makin kompleks karena ada satu vendor katering di Mekkah yang mendadak mundur dari kuota 3.500 porsi. Tak hanya itu, urusan koper jemaah juga belum tuntas. Distribusi Garuda baru mencapai 50,8 persen, tertinggal dari Saudi Airlines yang sudah 74,1 persen.

"Terkait koper kami sudah mengirimkan surat peringatan dan mengirim Tim Ahli asistensi memantau distribusi, termasuk mendatangi perusahaan King Sole di Bogor yang menjadi salah satu sumber keterlambatan," ungkap Irfan.

Meski diterjang banyak kendala operasional, jadwal pemberangkatan petugas haji tetap berjalan. Tim advance sudah berangkat pada 13 April, disusul petugas daker lainnya mulai 17 April mendatang.