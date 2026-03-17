Masjidil Haram Capai Kapasitas Maksimum di Malam ke-27 Ramadan 1447 H

Masjidil Haram di Mekkah terpantau mencapai batas kapasitas maksimum pada malam ke-27 Ramadan 1447 H. Puncak kepadatan jemaah di tanah suci ini terjadi pada hari Minggu (15/3/2026) malam, atau sehari lebih awal dari penanggalan di Indonesia.

Kantor berita resmi Arab Saudi, SPA, melaporkan bahwa arus kedatangan lautan manusia terus mengalir tak henti sejak dini hari. Para jemaah tampak memenuhi setiap sudut bangunan, mulai dari lorong, koridor, ruang bawah tanah, atap (rooftop), halaman luar, hingga kawasan Perluasan Ketiga Saudi.

Merespons membeludaknya pengunjung, akun resmi Inside the Haramain di platform X mengonfirmasi bahwa pihak otoritas setempat memberlakukan kebijakan prioritas. Akses masuk utama malam itu dikhususkan bagi para jemaah yang hendak melaksanakan ibadah umrah.

Syahdunya Doa Qunut Syekh Sudais

Di malam yang amat diyakini sebagai turunnya Lailatul Qadar tersebut, kekhusyukan tampak menyelimuti saat jemaah melaksanakan rangkaian salat Isya, Tarawih, hingga Tahajud.

Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdurrahman bin Abdulaziz as-Sudais, turun langsung memimpin jemaah pada rakaat terakhir salat Tahajud. Suasana semakin syahdu saat beliau melantunkan doa qunut yang panjang.

Selain rangkaian salat, Masjidil Haram juga menjadi pusat pelaksanaan iktikaf. Guna mendukung ibadah ini, pengelola masjid telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk mushaf Al-Qur'an dalam cetakan huruf Braille serta panduan panduan digital terintegrasi.

Persiapan Matang dan Pemanfaatan Teknologi IoT

Berdasarkan data operasional, lebih dari 96 juta jemaah telah mendatangi Masjidil Haram hanya dalam kurun waktu 20 hari pertama Ramadan tahun ini.

Menghadapi angka yang masif ini, Otoritas Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci sebelumnya telah mengerahkan langkah antisipasi. Persiapan tersebut mencakup pembersihan dan pengharum puluhan ribu karpet, penambahan luasan area salat, perbaikan tingkat sanitasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan, pendingin udara, penerangan, hingga sistem tata suara. Ribuan dispenser air zamzam pun telah disiagakan.

Tak hanya persiapan fisik, pihak berwenang juga memanfaatkan teknologi mutakhir Internet of Things (IoT) untuk mengendalikan keramaian secara (real-time). Teknologi cerdas ini diaplikasikan pada fasilitas toilet guna mengarahkan laju pergerakan pengunjung menuju area yang lebih lengang dan mengurai penumpukan jemaah.