Markaziyah Jadi Kunci, Jemaah Haji Indonesia Dapat Akses Masjid Nabawi Tinggal Jalan Kaki

Seluruh jemaah haji reguler Indonesia tahun ini ditempatkan di kawasan markaziyah atau ring utama di sekitar Masjid Nabawi.

Lokasi tersebut menjadi yang paling strategis karena jaraknya sangat dekat dengan pusat ibadah di Kota Madinah.

Kepala Seksi Akomodasi PPIH Arab Saudi, Zaenal Muttaqin, mengatakan kawasan markaziyah merupakan area favorit jemaah dari berbagai negara.

Letaknya yang strategis membuat ketersediaan hotel di wilayah ini sangat terbatas dan menjadi rebutan.

“Seluruh jamaah haji reguler Indonesia, sekitar 203 ribu orang, seluruhnya bisa ditempatkan di daerah markaziyah,” ujar Zaenal dikutip dari rekaman yang diterima pewarta dikutip inilah.com, Minggu (26/4/2025).

Ia menjelaskan, di tengah keterbatasan kapasitas hotel dan tingginya permintaan global, Indonesia berhasil memperoleh alokasi penuh untuk seluruh jemaahnya di kawasan tersebut.

Menurut Zaenal, karakter hotel di markaziyah cukup bervariasi, mulai dari kapasitas kamar dua hingga lebih dari empat orang. Namun, penempatan tetap mengutamakan kemudahan akses ibadah bagi jemaah.

“Yang paling utama adalah jamaah bisa setiap waktu salat di Masjid Nabawi tanpa harus bersusah payah, cukup berjalan kaki,” katanya.

Terkait potensi keluhan, Zaenal memastikan PPIH telah menyiapkan berbagai kanal pengaduan. Layanan tersebut mencakup tim krisis, tim sigap, hingga platform digital seperti WA Center dan aplikasi Kawal Haji.

Ia menambahkan, setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh petugas di daerah kerja (daker) Madinah bersama tim sektor di lapangan.

Meski demikian, ia mengakui tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara instan.

Beberapa kasus memerlukan koordinasi dengan pihak penyedia layanan di Arab Saudi, termasuk pemilik hotel dan pengelola setempat.

“Kalau semua berjalan lancar, proses penempatan jamaah dari menerima kunci hingga masuk kamar bisa selesai dalam 15 menit. Namun jika ada kendala, tentu membutuhkan proses,” ujarnya.

Zaenal menegaskan, petugas juga rutin melakukan pemantauan harian dengan mengunjungi hotel-hotel untuk memastikan layanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan jamaah berjalan optimal.