Mantap! Ketepatan Waktu Penerbangan Haji 2026 Tembus 96 Persen

Operasional keberangkatan jemaah haji tahun 2026 menunjukkan rapor hijau. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports mencatatkan tingkat ketepatan waktu keberangkatan (on-time performance/OTP) yang impresif, menyentuh angka 96 persen di seluruh bandara kelolaannya.

Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R Pahlevi, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari koordinasi presisi lintas sektoral. Hingga periode 9 Mei 2026, proses pemberangkatan ribuan jamaah ke Tanah Suci diklaim berjalan tanpa kendala berarti.

"Penyelenggaraan penerbangan haji secara umum lancar. Dari total 322 penerbangan yang dilayani, sebanyak 310 pesawat berangkat tepat waktu," ujar Pahlevi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Mobilisasi 126 Ribu Jamaah di 14 Bandara

Data InJourney Airports menunjukkan, sepanjang periode 21 April hingga 9 Mei 2026, sebanyak 126.097 jamaah calon haji telah diterbangkan melalui 14 bandara. Keberhasilan menjaga OTP di level tinggi ini disebut Pahlevi bukan perkara mudah.

Sistem pemeriksaan keamanan (aviation security) kini dilakukan jauh lebih efisien. Sebagian besar pemeriksaan jamaah dan barang bawaan sudah dituntaskan sejak di asrama haji. Langkah ini terbukti efektif memangkas antrean dan kepadatan saat jamaah tiba di bandara.

"Perencanaan matang didukung implementasi yang tepat sangat mendukung kelancaran. Kami mengapresiasi kolaborasi dengan maskapai, AirNav, kementerian terkait, hingga pemerintah Arab Saudi," tambahnya.

Efektivitas Terminal Khusus Haji 2F

Salah satu kunci kelancaran tahun ini adalah operasional Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto setahun lalu itu terbukti mampu mengurai kepadatan di bandara tersibuk di Indonesia tersebut.

Terminal ini dilengkapi masjid luas mencapai 3.136 meter persegi dan area tunggu yang mampu menampung ribuan jamaah sekaligus. Di Soekarno-Hatta saja, tercatat 20.031 jamaah dari 47 kloter berhasil diberangkatkan dengan mulus.

Daftar Bandara Tersibuk

Hingga pekan kedua Mei 2026, terdapat lima bandara yang mencatatkan aktivitas pemberangkatan haji paling padat:

Bandara Juanda (Surabaya): 25.794 jamaah (68 kloter)

25.794 jamaah (68 kloter) Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang): 20.031 jamaah (47 kloter)

20.031 jamaah (47 kloter) Bandara Adi Soemarmo (Solo): 19.002 jamaah (53 kloter)

19.002 jamaah (53 kloter) Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar): 9.808 jamaah (25 kloter)

9.808 jamaah (25 kloter) Bandara Kualanamu (Deli Serdang): 5.379 jamaah (15 kloter)