Lonjakan Drastis di Bir Ali, Puluhan Ribu Jemaah Haji Terancam Terhambat!

Aktivitas di kawasan miqat Bir Ali mulai dipadati jemaah haji Indonesia seiring meningkatnya pergerakan kloter dari Madinah menuju Makkah.

Situasi itu membuat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Madinah meningkatkan pengawasan dan pelayanan agar proses miqat berjalan tertib serta lancar.

Kawasan Bir Ali menjadi salah satu titik paling krusial dalam perjalanan ibadah haji.

Di lokasi inilah para jemaah mengambil miqat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji.

Meningkatnya jumlah kloter yang bergerak dalam waktu hampir bersamaan membuat arus jemaah pada pagi hari mengalami lonjakan signifikan.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan petugas di lapangan agar tidak terjadi penumpukan maupun keterlambatan layanan.

Kepala Sektor Bir Ali, Divia Ardianto, mengatakan pihaknya menyiagakan lebih dari 30 personel selama operasional pemberangkatan jemaah berlangsung.

Jumlah itu disebut menjadi salah satu yang terbesar dibanding musim haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Petugas ditempatkan di delapan titik strategis guna membantu pengaturan arus jemaah, memberikan arahan, hingga menangani jemaah yang terpisah dari rombongan.

“Pada pagi hari pergerakan jemaah sangat padat karena banyak kloter diberangkatkan dalam waktu berdekatan. Karena itu petugas disebar di banyak titik agar alur jemaah tetap terjaga,” ujar Divia di Bir Ali dalam siaran pers Kemenhaj dikutip inilah.com, Kamis (14/5/2026).

Menurut Divia, waktu pagi menjadi periode paling sibuk di kawasan miqat. Bahkan, pada Kamis besok lebih dari 10 kloter dijadwalkan bergerak menuju Makkah sebelum pukul 07.00 waktu Arab Saudi.

Lonjakan pergerakan jemaah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, terutama dalam menjaga kelancaran mobilitas bus dan kenyamanan jemaah lanjut usia.

Selain faktor kepadatan, kesiapan fasilitas umum di kawasan Bir Ali juga menjadi perhatian serius. Salah satunya terkait akses toilet yang pembukaannya masih menunggu kesiapan petugas setempat.

Kondisi itu kerap memicu antrean panjang, terutama ketika sejumlah bus datang hampir bersamaan dalam satu waktu. Situasi seperti ini dinilai dapat memperlambat arus keberangkatan apabila tidak segera diantisipasi.

“Kalau fasilitas belum siap sementara jemaah datang dalam jumlah besar, tentu bisa menghambat pergerakan. Karena itu petugas harus cepat mengurai kepadatan,” katanya.

Operasional pemberangkatan jemaah dari Madinah menuju Makkah melalui Bir Ali kini telah memasuki hari ke-14.

Hingga Selasa (12/5/2026), tercatat sebanyak 225 kloter atau sekitar 88 ribu jemaah Indonesia telah melintasi Bir Ali untuk mengambil miqat.

Jumlah tersebut menunjukkan tingginya intensitas pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase keberangkatan menuju Makkah tahun ini.

PPIH pun terus melakukan evaluasi lapangan untuk memastikan seluruh layanan tetap berjalan optimal.

Arus keberangkatan diperkirakan masih tinggi hingga dua hari ke depan. Pada Rabu ini terdapat 16 kloter yang bergerak menuju Makkah, disusul 23 kloter pada Kamis, sebelum operasional ditutup pada Jumat dengan tiga kloter terakhir.

Di tengah tingginya mobilitas jemaah, PPIH memastikan seluruh petugas tetap bekerja maksimal agar proses pemberangkatan berjalan sesuai jadwal dan jemaah mendapatkan pelayanan terbaik.