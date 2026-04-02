Ledakan Ekspor Bumbu dan Makanan Siap Saji Haji 2026 Dorong UMKM RI Tembus Pasar Global

Ledakan ekspor bumbu dan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) untuk kebutuhan jemaah haji 2026 menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar global.

Langkah itu menandai keseriusan pemerintah dalam membuka akses produk lokal ke rantai pasok internasional, khususnya dalam ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Kemenhaj RI, Jaenal Effendi, menegaskan, program itu merupakan bagian dari strategi penguatan sektor riil berbasis ekosistem ekonomi haji.

“Kami ingin memastikan ekosistem haji dan umrah tidak hanya berdampak pada layanan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi pelaku usaha di dalam negeri,” ujar Jaenal Effendi, Kamis (2/4/2026).

Produk yang diekspor meliputi bumbu instan dan makanan siap saji yang telah melalui proses standardisasi ketat, baik dari sisi kualitas, ketahanan produk, maupun sertifikasi halal yang diakui secara internasional.

Standar tersebut menjadi kunci agar produk UMKM mampu bersaing di pasar global, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi uji coba sistem logistik nasional untuk memastikan kesiapan distribusi produk Indonesia ke Arab Saudi.

Prosesnya mencakup seluruh tahapan, mulai dari produksi, pengemasan, hingga ketepatan waktu pengiriman.

“Kegiatan ini menjadi pembuktian bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar global, khususnya untuk kebutuhan jemaah haji,” jelasnya.

Program itu turut melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Pos Indonesia berperan dalam pengelolaan rantai pasok, sementara PT Garuda Indonesia mendukung distribusi melalui jalur udara.

Sinergi tersebut membentuk ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, melibatkan petani rempah, pelaku UMKM, hingga sektor logistik.

Pemerintah pun menilai sektor haji dan umrah memiliki potensi ekonomi besar untuk mendorong pertumbuhan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.