Layani 20.031 Calon Haji Periode 21 April-9 Mei 2026, Bandara Soetta Jadi yang Tersibuk

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, sudah melayani sebanyak 20.031 calon haji dengan 47 kelompok terbang (kloter) menuju Tanah Suci, Arab Saudi selama periode 21 April-9 Mei 2026.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (11/5/2026).

"Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu tersibuk di mana jumlah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada periode 21 April-9 Mei 2026 melalui bandara ini tercatat 20.031 orang dengan 47 kloter," ujar Pahlevi.

Bandara Soetta, kata dia, telah dijadikan sebagai bandar udara yang dikhususkan untuk melayani jemaah calon haji melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

Permudah Jemaah Calon Haji

Terminal ini sudah dilengkapi fasilitas yang mempermudah jemaah calon haji seperti masjid seluas 3.136 meter persegi, area tunggu seluas 4.158 meter persegi, dan lounge untuk 2.000 orang.

Dalam hal ini, Pahlevi juga menyatakan sebanyak 126.097 calon haji asal Tanah Air telah diberangkatkan menuju Tanah Suci, Arab Saudi melalui 14 bandara pada periode tahun ini.

"Selama periode tersebut, total penerbangan haji yang dilayani mencapai 322 penerbangan," tutur Pahlevi.

Ia mengatakan dari total penerbangan haji tersebut, sebanyak 310 penerbangan berjalan lancar dengan kumulatif on-time performance (OTP) dari 14 bandara mencapai 96 persen.

"Seluruh pihak telah melakukan perencanaan dan koordinasi dengan baik, mulai dari proses di asrama haji, perjalanan menuju bandara, hingga layanan keberangkatan di bandara dan proses naik ke pesawat," tuturnya.

Kolaborasi

Lebih jauh menurut dia, kelancaran dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini didukung implementasi dan kolaborasi yang sangat baik antara InJourney Airports, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, maskapai, AirNav Indonesia, operator ground handling, serta dukungan dari Kementerian Haji & Umrah dan Kementerian Perhubungan.

"Mulai pemeriksaan keamanan terhadap jemaah calon haji dan barang sebelum naik ke pesawat ada yang dilakukan sejak di asrama haji," ungkap Pahlevi menjelaskan.

Sejalan dengan hal ini, InJourney Airports memastikan infrastruktur dan fasilitas di bandara juga turut mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji, seperti misalnya Bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F untuk keberangkatan jamaah calon haji.

Adapun 5 bandara tersibuk dalam pelaksanaan penerbangan haji 21 April - 9 Mei 2026 adalah: Juanda Surabaya (25.794 calon haji dengan 68 kloter), Soekarno-Hatta Tangerang (20.031 calon haji dengan 47 kloter), Adi Soemarmo Solo (19.002 calon haji dengan 53 kloter), Sultan Hasanuddin Makassar (9.808 calon haji dengan 25 kloter), dan Kualanamu Deli Serdang (5.379 calon haji dengan 15 kloter).