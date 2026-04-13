Lansia di Daerah 'Gaptek' dan Minim Akses IT tidak Cocok dengan Skema 'War Tiket' Haji

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diminta kembali melakukan kajian mendalam terkait wacana sistem 'war tiket' haji, lantaran dianggap belum ideal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai gagasan ini masih perlu penyempurnaan karena karakteristik ibadah haji berbeda dengan acara hiburan atau olahraga.

"Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum mendapat atau belum menjadi momentum yang tepat begitu ya. Kenapa? Kalau kita bayangkan tiket war itu adalah berebut tiket seperti halnya tiket konser begitu ya, tiket entertain atau acara-acara olahraga, saya kira gagasan ini perlu disempurnakan dan mempertimbangkan beberapa hal," kata Mustolih kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Mustolih menyoroti kendala teknis dan demografi jemaah. Penggunaan sistem 'war tiket' yang mengandalkan koneksi internet dikhawatirkan hanya menguntungkan jemaah di perkotaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dinilai belum mengatur sistem semacam ini secara lengkap.

"Nah berikutnya adalah kebanyakan dari jemaah kita kan sebagian besar masih lansia dan kemudian kemampuan menggunakan IT juga sangat terbatas dengan pendidikan juga menengah ke bawah," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa antrean panjang merupakan konsekuensi dari keterbatasan kuota dan waktu pelaksanaan ibadah haji. Mustolih membandingkan dengan Malaysia yang juga menghadapi masalah antrean namun tidak menerapkan sistem rebutan tiket.

"Nah karena itu saya kira ide tiket war tadi itu saya kira perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif gitu ya. Karena memang dan kemudian mempertimbangkan juga bagaimana dengan jemaah haji yang saat ini jumlannya 5,7 juta begitu ya, yang sudah antre sudah bayar gitu ya itu dengan adanya tiket war itu juga perlu dipertimbangkan juga. Kemudian kalau ada tiket war berarti kan dia daftar langsung berangkat juga berarti biayanya lebih besar lah," sebutnya.

Sebagai solusi, Komnas Haji mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang kuota hajinya sering tidak terserap maksimal, seperti negara dengan penduduk muslim minoritas.

"Dulu sempat ada wacana bahwa bagaimana kalau Indonesia mengkoordinasi lobby negara-negara tersebut untuk melimpahkan porsi yang tidak terserap kepada negara kita," imbuh Mustolih.

Wacana sistem 'war tiket' ini tengah dikaji oleh Kemenhaj sebagai opsi keberangkatan tanpa antre. Meski begitu, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Azhar Prabowo memastikan jemaah yang sudah lama mengantre tetap menjadi prioritas utama.