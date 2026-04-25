Lansia 103 Tahun Naik Haji, Wasiat Terakhir Istri Jadi Penguat

Di tengah hiruk-pikuk persiapan musim haji 2026, sebuah kisah menyentuh datang dari pelosok Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seorang lansia berusia 103 tahun, Mardijiyono Karto Sentono, tercatat sebagai calon jemaah haji tertua di DIY tahun ini, membawa serta cerita cinta, pengabdian, dan keteguhan iman yang tak lekang oleh usia.

Berasal dari Randusari-Karanganom, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Mardijiyono dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 1 Mei 2026.

Di usia yang melampaui satu abad, langkahnya mungkin tak lagi tegap, tetapi tekadnya justru semakin kokoh untuk menyempurnakan rukun Islam kelima.

Perjalanan Iman di Usia Senja

Keberangkatan Mardijiyono bukan sekadar perjalanan spiritual biasa. Di balik itu, tersimpan pesan terakhir sang istri tercinta yang kini telah wafat. Wasiat itulah yang menjadi bahan bakar semangatnya hingga hari ini.

Cucu Mardijiyono, Dewi Rusmala (33), mengungkapkan sang kakek akan berangkat tanpa pendamping keluarga secara langsung.

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan pendampingan khusus bagi lansia selama di Tanah Suci, mengingat kondisi fisiknya yang mengalami gangguan pendengaran dan keterbatasan berjalan.

"Mbah kan kakinya sakit karena sempat jatuh waktu lagi di rumah anaknya yang ada di Jakarta," ucapnya kepada awak media di rumahnya, dikutip inilah.com, Sabtu (25/4/2026).

Antara Keterbatasan dan Keteguhan

Sempat disarankan menjalani operasi oleh dokter, keluarga akhirnya memilih jalur pengobatan alternatif.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan masa pemulihan yang cukup panjang jika operasi dilakukan.

Kini, kondisi Mardijiyono disebut berangsur membaik. Meski masih membutuhkan alat bantu walker untuk berjalan, hal itu tak menyurutkan tekadnya untuk menunaikan ibadah haji.

Wasiat yang Menjadi Nyata

Dewi menuturkan, pada akhir Desember 2019, sang nenek jatuh sakit. Dalam kondisi lemah, ia menyampaikan keinginannya yang sederhana namun penuh makna: agar sang suami berangkat haji lebih dahulu.

"Mbah putri enggak mau (ikut berangkat haji). Katanya Mbah Kakung saja yang berangkat. Waktu itu karena mungkin Mbah Putri sudah tidak sehat juga, sudah sakit-sakitan, tapi Mbah Kakung masih sehat," jelasnya.

Pesan tersebut kemudian diwujudkan oleh Mardijiyono dengan mendaftarkan diri haji pada tahun 2020, sebuah langkah yang menjadi awal perjalanan panjang menuju Baitullah.

Dari Petani hingga Tamu Allah

Perjalanan Mardijiyono menuju kursi haji tidaklah instan. Ia harus menunggu hingga tahun 2045 sesuai jadwal awal. Namun, takdir berkata lain.

Berkat program prioritas kuota haji lansia, ia akhirnya bisa berangkat lebih cepat pada 2026.

"Waktu pendaftaran itu sempat jual sapi sekitar Rp10 juta. Terus kekurangannya berhasil ditambahin, jadi dapat kursi. Karena Mbah kan, dulu selain jadi petani juga beternak sapi. Tapi Mbah itu melihara sapi bareng dengan teman-temannya," ucap Dewi.

Kisah ini menjadi potret nyata perjuangan seorang petani sederhana yang rela mengorbankan hartanya demi memenuhi panggilan Ilahi.

Manasik hingga Persiapan Akhir

Keluarga besar Mardijiyono turut ambil bagian dalam setiap proses persiapan. Dari pemeriksaan kesehatan hingga manasik haji, semua dilalui dengan penuh kebersamaan dan haru.

Dewi bahkan harus menggendong sang kakek saat mengikuti manasik haji di DIY, sebuah gambaran nyata tentang bakti cucu kepada kakeknya.

"Persiapan Mbah terkait check-up dan sebagainya sudah dilakukan. Jadi, hanya keterbatasan jalan saja. Mbah juga sudah hafal ayat-ayat juga, karena tahun 2023 itu Mbah Mardijiyono sudah sempat melaksanakan ibadah umroh," ujar dia.

Tak hanya itu, keluarga juga menyiapkan perlengkapan detail seperti pakaian, sandal, hingga popok demi kenyamanan selama ibadah. Dukungan datang dari delapan anak Mardijiyono yang turut memastikan keberangkatan ini berjalan lancar.

Harapan dan Doa

Di balik segala keterbatasan fisik, harapan besar tetap menyertai langkah Mardijiyono menuju Tanah Suci. Sang cucu berharap kakeknya dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali dalam keadaan sehat.

"Ya semoga Mbah Kakung bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, selamat, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur," harap Dewi.

Sementara itu, Mardijiyono sendiri hanya mengungkapkan kebahagiaan sederhana yang sarat makna.

"Ya seneng wae (ya senang saja). Ya nanti doa apa saja yang penting didoa," tutur dia.

Lebih dari Sekadar Ibadah

Kisah Mardijiyono bukan hanya tentang perjalanan ke Tanah Suci. Ini adalah cerita tentang cinta yang melampaui usia, tentang janji yang ditepati, dan tentang iman yang tetap menyala meski raga mulai melemah.