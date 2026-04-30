Arti Labbaik Allahumma Labbaik: Bacaan Arab, Hukum, Waktu Membaca, dan Tata Cara Melafalkannya Sesuai Sunnah

Kalimat Labbaik Allahumma Labbaik sangat familiar bagi umat Islam, terutama saat musim haji dan umrah.

Bacaan ini merupakan bagian dari talbiyah yang diucapkan sebagai bentuk panggilan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah SWT.

Namun, tidak sedikit yang masih bertanya-tanya, apa sebenarnya arti Labbaik Allahumma Labbaik dan makna mendalam di baliknya?

Bacaan Labbaik Allahumma Labbaik: Arab, Latin, dan Artinya

Bacaan talbiyah.

Talbiyah adalah rangkaian kalimat yang diserukan oleh umat Islam saat mereka dalam keadaan ihram (baik umrah maupun haji) sebagai wujud nyata menjawab panggilan suci dari Allah SWT.

Bacaan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang sedang berihram.

Berikut adalah bacaan talbiyah yang paling masyhur beserta tulisan Arab, latin, dan terjemahannya:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

Latin: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syarika lak.

Artinya: “Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.

Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milik-Mu, dan kerajaan hanyalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.”

Secara umum, kalimat ini mengandung makna kesiapan, ketaatan, dan jawaban atas panggilan Allah.

Tidak hanya sekadar lafaz, talbiyah mencerminkan sikap tunduk, cinta, dan penghambaan total kepada-Nya.

Hukum Membaca Labbaik Allahumma Labbaik

Para ulama memiliki pandangan fikih yang berbeda-beda terkait status hukum melantunkan talbiyah ini.

Menurut Imam Abu Hanifah, membaca kalimat “labbaik allahumma labbaik” adalah syarat mutlak sahnya ihram seseorang.

Kemudian, Imam Maliki berpendapat bahwa hukum membaca talbiyah dalam keadaan ihram adalah wajib.

Sementara itu, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa melantunkan talbiyah hukumnya sunnah.

Adapun mayoritas ulama saat ini menilainya sebagai sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan sebaiknya tidak ditinggalkan jamaah.

Waktu Mulai dan Berakhirnya Membaca Talbiyah

Ada aturan waktu khusus kapan kalimat ini harus mulai dikumandangkan dan kapan harus dihentikan:

A. Waktu Dimulai

Talbiyah mulai dibaca dan diulang-ulang sesaat setelah seseorang memantapkan niat ihram di batas miqat atau wilayah tanah halal.

B. Waktu Berakhir untuk Umrah

Jamaah umrah harus berhenti membaca talbiyah tepat saat mereka akan memulai ibadah tawaf

C. Waktu Berakhir untuk Haji

Bagi jamaah haji, bacaan ini terus dilantunkan hingga mereka selesai melakukan lempar jumrah aqabah (lemparan pertama) pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Setelah itu, lantunan talbiyah diganti dengan bacaan takbir.

Tata Cara Melafalkan Talbiyah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW

Berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa tata cara yang dianjurkan saat melafalkan talbiyah.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Volume Suara

Bagi jamaah laki-laki, sangat disunnahkan untuk menyerukannya dengan suara yang keras dan lantang.

Hal ini bersandar pada riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengeraskan suara saat bertalbiyah.

Sementara itu, bagi jamaah perempuan, cukup dibaca pelan agar sekadar terdengar oleh dirinya sendiri atau teman di sebelahnya.

2. Cara Membaca

Lafal ini biasanya dibaca sebanyak tiga kali berturut-turut.

Pelaksanaannya pun cukup fleksibel, bisa dibaca sendiri-sendiri, dibaca serentak bersama jamaah lain, atau mengikuti komando dari pimpinan rombongan (sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat Nabi dalam riwayat Muslim).

3. Doa dan Selawat

etelah mengucapkan talbiyah tiga kali, sangat dianjurkan untuk menyambungnya dengan membaca selawat nabi dan doa.

Lafal selawatnya adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Latin: Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin.

Artinya: “Ya Allah berilah kesejahteraan dan keselamatan atas Junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.

4. Lafal Tambahan

Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk menambah lafal talbiyah. Sebagai contoh, sahabat 'Abdullah bin 'Umar sering menambahkan bacaan berikut:

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

Latin: Labbaik labbaik wa sa'daik wal khoiru biyadaik war roghbaa-u ilaika wal 'amal

Artinya: “Aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu dengan senang hati.