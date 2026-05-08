Krisis Tiket Umrah 2026, Amphuri Desak Pemerintah Turun Tangan!

Lonjakan harga tiket penerbangan umrah yang dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah kini menjadi sorotan serius.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) menilai situasi ini tidak hanya berdampak pada industri perjalanan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ibadah umat.

Akademisi dan Analis Kebijakan Publik sekaligus Ketua Litbang DPP Amphuri, Ulul Albab, menegaskan lonjakan harga tiket telah menciptakan tekanan besar dalam ekosistem umrah nasional.

“Harga tiket yang melonjak drastis bukan hanya mengganggu stabilitas bisnis penyelenggara umrah, tetapi juga memukul kemampuan masyarakat untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci,” ujar Ulul Albab di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Tekanan Berlapis Industri Umrah

Amphuri memahami maskapai penerbangan tengah menghadapi kenaikan biaya operasional yang signifikan.

Perubahan rute akibat konflik, meningkatnya premi asuransi, risiko keamanan kawasan, serta keterbatasan slot dan kapasitas kursi menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga.

Namun demikian, Amphuri mengingatkan seluruh beban tersebut tidak bisa sepenuhnya dialihkan kepada konsumen, yakni travel umrah dan jamaah.

Menurut Ulul Albab, jika seluruh risiko industri penerbangan dibebankan kepada masyarakat, maka kondisi tersebut tidak lagi mencerminkan mekanisme bisnis yang sehat.

Ia menilai hal itu justru menciptakan ketimpangan dalam rantai ekosistem umrah yang seharusnya saling menopang.

Travel Terjepit, Jamaah Terancam

Dalam kondisi saat ini, penyelenggara perjalanan umrah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka tidak bisa menaikkan harga secara ekstrem karena harus menjaga kepercayaan jamaah dan keberlangsungan pasar.

Di sisi lain, mereka juga tidak mampu terus-menerus menyerap kenaikan biaya tiket dalam jumlah besar.

Akibatnya, banyak travel mengalami tekanan margin yang berat.

"Dampaknya akhirnya kembali kepada jamaah. Banyak calon jamaah adalah masyarakat kelas menengah yang telah menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat umrah. Kenaikan biaya mendadak dapat membuat keberangkatan tertunda, bahkan gagal,” kata dia.

Situasi itu memperlihatkan bahwa krisis harga tiket bukan sekadar persoalan industri, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan spiritual umat Islam.

Desakan Intervensi Pemerintah

Amphuri menilai kondisi ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang berkeadilan serta empati dari seluruh pemangku kepentingan.

Ulul Albab mendorong pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif, tidak hanya sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai pelindung ekosistem pelayanan ibadah umat.

Selain itu, maskapai penerbangan juga diharapkan tidak semata melihat penerbangan umrah sebagai rute komersial, melainkan sebagai bagian dari layanan sosial-keagamaan.

Solusi Strategis yang Diusulkan

Dalam upaya menjaga stabilitas industri umrah nasional, Amphuri mengusulkan sejumlah langkah konkret.

Pertama, pemerintah diminta memfasilitasi forum khusus antara asosiasi umrah dan maskapai penerbangan untuk membahas stabilisasi harga tiket di tengah krisis geopolitik.

Kedua, diperlukan skema harga khusus atau alokasi kursi (seat) khusus umrah bagi penyelenggara resmi agar harga tiket lebih terkendali.

Ketiga, Amphuri mendorong adanya kerja sama jangka panjang melalui kontrak tahunan, skema block seat kolektif, hingga sistem harga bertingkat guna menekan fluktuasi harga.

Selain itu, pemerintah juga didorong memperluas akses penerbangan melalui diplomasi aviasi dengan maskapai internasional agar struktur pasar menjadi lebih kompetitif dan sehat.

Tak kalah penting, insentif bagi penerbangan umrah di masa krisis juga dinilai perlu, seperti kemudahan slot penerbangan, efisiensi biaya bandara, serta dukungan regulasi.

Ujian Bersama Ekosistem Umrah

Di tengah kompleksitas krisis ini, Ulul Albab menegaskan bahwa semua pihak memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan.

"Krisis ini sesungguhnya harus menjadi ujian bersama. Maskapai membutuhkan keberlangsungan bisnis. Travel membutuhkan kepastian operasional. Jamaah membutuhkan perlindungan. Dan pemerintah membutuhkan stabilitas pelayanan ibadah umat,” kata dia.