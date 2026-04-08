Krisis Avtur Hantam Haji 2026, Biaya Melonjak Tajam dalam Hitungan Bulan

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengungkapkan kenaikan harga avtur global memberi tekanan signifikan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama pada komponen transportasi udara.

Kondisi ini dinilai memperberat struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4), Irfan menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun depan dihadapkan pada dinamika global yang kompleks.

“Kondisi ini menegaskan penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat penetapan awal BPIH 2026, rata-rata biaya penerbangan per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun, lonjakan harga avtur, peningkatan premi asuransi risiko perang (war risk), serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memicu kenaikan biaya secara signifikan.

Selain faktor ekonomi, situasi geopolitik juga berpotensi mengganggu jalur penerbangan. Irfan menyebut kemungkinan penerapan rerouting untuk menghindari wilayah udara konflik dapat berdampak pada operasional penerbangan.

“Selain itu kondisi geopolitik juga berpotensi memaksa dilakukannya rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” katanya.

Skenario perubahan rute tersebut diperkirakan menambah waktu tempuh hingga empat jam dan meningkatkan konsumsi avtur sampai 11.000 ton.

Dampaknya, biaya penerbangan melonjak tajam. Dalam simulasi tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jamaah diproyeksikan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen.

Sementara jika rerouting dilakukan, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.

Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang.

Adapun Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per jamaah, dengan asumsi harga avtur berada di level 137,4 sen dolar AS per liter.

Irfan menambahkan, dalam kontrak antara pemerintah dan maskapai terdapat klausul force majeure yang membuka ruang penyesuaian biaya melalui mekanisme musyawarah.

“Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait status force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” ujarnya.

Terkait potensi tambahan biaya, pemerintah telah membahasnya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jamaah.

“Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” kata Irfan.