Koper Haji Berisiko Tertukar! Trik Penanda Inisiatif Pacitan Ini Jadi Penyelamat di Tanah Suci

Di balik persiapan ibadah haji yang sarat makna spiritual, terdapat detail teknis yang kerap luput dari perhatian publik, yakni pengelolaan barang bawaan jemaah.

Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pendekatan humanis justru ditunjukkan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) setempat dengan memberikan keleluasaan kepada jemaah calon haji untuk menandai koper bagasi mereka.

Langkah tersebut bukan sekadar teknis, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas di lapangan, bahwa ribuan koper dengan bentuk serupa berpotensi menimbulkan kebingungan saat distribusi di Tanah Suci.

Plt Kepala Kantor Kemenhaj Pacitan, Marjuni, menegaskan kebijakan tersebut bersifat fleksibel dan berangkat dari kebutuhan jemaah itu sendiri.

"Tidak ada imbauan khusus, tetapi itu inisiatif jamaah untuk memudahkan mengenali koper saat di Tanah Suci,” kata Marjuni di Pacitan, Minggu (26/4/2026).

Solusi Sederhana, Dampak Besar

Fenomena koper tertukar bukan hal baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan ribuan jemaah dari berbagai daerah, proses distribusi bagasi yang dilakukan secara massal di hotel-hotel pemondokan seringkali menyulitkan identifikasi cepat.

Karena itu, penanda sederhana seperti boneka kecil, kain, hingga pita warna-warni menjadi solusi praktis yang diadopsi jamaah Pacitan.

Kreativitas tersebut justru menjadi bentuk kearifan jemaah dalam menghadapi kompleksitas logistik ibadah haji modern.

Marjuni pun menegaskan kebebasan itu tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

"Kalau sudah diberi tanda sejak dari tanah air, akan lebih mudah saat pengambilan koper di hotel masing-masing,” ujarnya.

Namun demikian, ada batasan yang tidak boleh dilanggar.

Jangan Tutupi Identitas Resmi

Penanda koper diperbolehkan selama tidak menutupi identitas resmi yang telah dipasang oleh petugas.

Hal tersebut penting untuk memastikan sistem distribusi tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak mengganggu proses identifikasi oleh otoritas haji.

Dengan kata lain, inovasi dari jamaah tetap harus selaras dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Disiplin Berat Maksimal

Selain soal penanda, aspek krusial lain yang menjadi perhatian adalah berat koper. Batas maksimal yang ditetapkan adalah 32 kilogram, sesuai ketentuan penerbangan dan regulasi haji.

“Kalau melebihi 32 kilogram harus dikurangi. Jamaah kami edukasi untuk menyesuaikan isi koper agar tidak melampaui batas,” katanya.

Hingga saat ini, pihak Kemenhaj Pacitan memastikan seluruh koper jamaah masih dalam batas aman. Pengawasan dilakukan melalui proses penimbangan sebelum koper dikirim ke embarkasi.

Edukasi Logistik sebagai Bagian Ibadah

Sebanyak 274 calon haji Pacitan telah mengumpulkan koper bagasi sejak Minggu pagi. Mayoritas telah memberikan penanda khusus pada koper mereka, menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya manajemen barang bawaan.

Lebih dari sekadar urusan teknis, langkah itu mencerminkan ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga kesiapan logistik yang matang. Ketertiban dalam hal kecil seperti pengenalan koper bisa berdampak besar terhadap kenyamanan dan ketenangan jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.