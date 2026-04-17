Koordinasi dengan Kemenhaj, Polri Bentuk Satgas Haji dan Umrah

Polri membentuk Satgas Haji dan Umrah untuk memperkuat perlindungan bagi jemaah serta menindak berbagai praktik penyelenggaraan ibadah haji ilegal. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.

"Polri mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi agar berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jamaah haji Republik Indonesia," ujar Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Perlindungan Warga Negara

Menurut Nunung, penyelenggaraan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga perlindungan warga negara, citra bangsa, serta kepercayaan internasional.

Satgas Haji dan Umrah, kata dia, akan menjadi instrumen strategis dalam memastikan perlindungan jemaah sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan haji yang terjadi.

Berdasarkan pemantauan Polri, beberapa modus operandi pelanggaran yang ditemukan, di antaranya penyalahgunaan visa nonhaji, penggunaan visa dari negara lain untuk berangkat secara ilegal, hingga skema ponzi dengan uang jemaah.

Sebagai langkah penanganan, dia mengatakan bahwa satgas akan mengedepankan tiga strategi utama, yakni upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Dalam upaya preemtif, Polri memberikan edukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait prosedur resmi ibadah haji serta meningkatkan literasi publik terhadap modus penipuan.

Lalu, langkah preventif dilakukan melalui pengawasan bersama dan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait, imigrasi, serta maskapai.

Penegakan Hukum

Sementara itu, penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan dokumen, termasuk penertiban biro perjalanan ilegal.

"Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Jenderal polisi bintang dua itu mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih biro perjalanan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan pendaftaran ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas biro perjalanan, tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, serta selalu memastikan penggunaan visa haji resmi," tuturnya.