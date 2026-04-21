Konsumsi Jemaah Haji 2026 Dijamin, 23 Dapur Indonesia Siaga Penuh

Kesiapan layanan konsumsi menjadi salah satu kunci kelancaran ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan kebutuhan makan jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah terpenuhi secara optimal melalui sistem yang terukur, higienis, dan berstandar tinggi.

Kasi Konsumsi Daker Madinah, Beny Darmawan, mengungkapkan sebanyak 23 dapur katering telah disiapkan untuk melayani jemaah.

Dapur-dapur tersebut tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui proses seleksi ketat guna menjamin kualitas makanan yang disajikan.

“Seluruh dapur sudah diseleksi dan siap melayani jemaah haji Indonesia,” ujarnya di Madinah dalam siaran pers Kemenhaj dikutip inilah.com, Selasa (21/4/2026).

Standar Rasa Nusantara

Selama kurang lebih sembilan hari di Madinah, jemaah akan mendapatkan konsumsi sebanyak 27 kali makan atau tiga kali sehari, mengikuti pola makan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya kuantitas, kualitas rasa juga menjadi perhatian serius. Untuk menjaga citarasa khas Nusantara, seluruh bumbu didatangkan langsung dari Indonesia dalam bentuk pasta racikan.

Kemenhaj juga mensyaratkan setiap dapur memiliki minimal dua koki utama dan empat asisten yang berasal dari Indonesia. Hal itu dilakukan agar standar rasa dan teknik pengolahan tetap sesuai dengan selera jemaah.

“Ketentuan ini wajib dipenuhi dan seluruh dapur telah melaksanakannya,” kata Beny.

Kesiapan 100 Persen

Menjelang kedatangan jemaah haji gelombang pertama pada Rabu (22/4/2026), kesiapan layanan konsumsi bahkan telah mencapai 100 persen. Mulai dari ketersediaan bahan baku hingga tenaga juru masak dipastikan dalam kondisi siap.

Perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia). Menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti nasi bertekstur lebih lunak atau diolah menjadi bubur agar mudah dicerna.

Di sisi lain, sistem pengawasan berlapis diterapkan untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga.

Proses pengawasan dilakukan sejak tahap awal, mulai dari pengecekan bahan baku, proses memasak, hingga penyajian.

Pemeriksaan sampel makanan dilakukan di tiga titik, yakni Kantor Daker Madinah, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan sektor pemondokan jemaah.

Petugas konsumsi di hotel juga turut melakukan pengecekan sebelum makanan disajikan.

Pengawasan Tanpa Kompromi

Penguatan sistem pengawasan ini juga melibatkan tim dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Perwakilan tim pengawas, Nova MH, menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) diterapkan tanpa kompromi.

“Pengecekan rutin dilakukan tiga kali sehari mengikuti jadwal makan jemaah,” ujarnya di Madinah, Minggu (19/04).

Pengawasan dilakukan dalam tiga tahap utama, yakni pra produksi, proses produksi, hingga distribusi makanan ke hotel. Bahkan, untuk memastikan kualitas tetap terjaga, tim telah bekerja sejak dini hari.

Dalam kondisi cuaca ekstrem di Arab Saudi, suhu makanan menjadi faktor krusial. Nova menjelaskan bahwa makanan harus berada pada suhu 60–70 derajat Celsius saat didistribusikan agar tetap higienis dan tidak mudah basi.

“Makanan harus berada pada suhu 60–70 derajat Celsius saat didistribusikan ke hotel agar tetap higienis dan tidak mudah basi,” jelasnya.

Ia juga mengimbau jemaah agar segera mengonsumsi makanan setelah diterima guna menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Selain higienitas, kandungan gizi juga menjadi perhatian utama. Menu disusun dengan komposisi seimbang antara protein, karbohidrat, dan serat.

Sumber protein berasal dari daging sapi, ayam, ikan, telur, hingga tempe. Sementara kebutuhan vitamin dipenuhi melalui sayur dan buah seperti wortel, kentang, apel, pir, dan pisang.

“Kami juga menambahkan menu seperti puding untuk membantu asupan serat jemaah,” tambahnya.

Keterbatasan bahan tertentu di Arab Saudi tidak menjadi penghalang. Kemenhaj tetap menghadirkan menu khas Indonesia seperti tempe untuk menjaga selera makan jemaah.