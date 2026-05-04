Komnas Haji Soroti Koper Jemaah Rusak, Sebut Lebih Rentan dari Tahun Lalu

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji Mustolih Siradj menyoroti banyaknya koper calon jemaah haji 2026 yang dilaporkan rusak saat tiba di Makkah. Ia menilai, persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas koper yang digunakan pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurut Mustolih, distribusi koper memang dilakukan oleh maskapai, sehingga bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Haji. Namun demikian, kualitas koper tetap menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

“Kalau kita lihat kualitas koper tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu cukup berbeda. Dari ukuran dan kemudian secara design-nya, ketahanan komponen-komponennya kayak resleting dan lain-lainnya,” kata Mustolih kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ia menilai, koper yang digunakan tahun ini cenderung lebih tipis dan kurang kokoh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat koper lebih rentan mengalami kerusakan selama proses perjalanan.

“Sehingga memang banyak informasi ada banyak koper-koper jemaah yang cepat rusak. Dan memang sebetulnya tiap tahun juga terjadi,” ujarnya

Mustolih menjelaskan, koper jemaah haji mengalami mobilitas tinggi, mulai dari perjalanan darat hingga udara. Koper harus berpindah dari bus ke bagasi pesawat, kemudian kembali ke bus, hingga ke hotel di Tanah Suci.

Selain itu, perpindahan antar kota seperti Madinah dan Makkah serta aktivitas naik turun lift dan pemindahan barang di penginapan juga turut meningkatkan risiko kerusakan.

“Sehingga bagi jemaah yang kemudian kopernya mengalami kerusakan ini saya kira memang cukup mengganggu, karena bisa jadi barangnya hilang atau tercecer,” jelas Mustolih.

Ia menambahkan, penyelenggara haji biasanya menyediakan bantuan perbaikan koper, seperti memperbaiki resleting atau pegangan yang rusak.

Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi akar masalah.

Ia membandingkan, dari sisi desain koper tahun ini memang terlihat lebih modern. Namun, dari segi ketahanan, koper pada penyelenggaraan haji sebelumnya dinilai lebih kuat dan kokoh.

“Desain sekarang mungkin lebih bagus, tapi dari ketahanan kelihatannya lebih baik yang dulu,” tegasnya.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 diwarnai dengan koper jemaah yang rusak saat tiba di Makkah. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat puluhan koper yang bodinya pecah, roda patah, ritsleting dol, bahkan handlelepas.

Komplain pun sudah disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, ke pihak penerbangan. Ia mengatakan pihaknya telah menegur dan menyiapkan penalti.