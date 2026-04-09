Komnas Haji Apresiasi Prabowo Pangkas Biaya Haji, Siapkan Terobosan Besar

Komnas Haji memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai serius dan intens dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Ketua Komnas Haji RI Dr. H. Mustolih Siradj, menilai berbagai kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada jemaah, khususnya dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi layanan.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan haji.

Fokus tersebut mencakup penurunan ongkos haji 2026, pemangkasan waktu antrean, pembangunan kampung haji, hingga rencana pembangunan terminal khusus jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Ongkos penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 M/1447 H berhasil ditekan rata-rata sebesar Rp2 juta per jemaah dibanding tahun sebelumnya.

Capaian ini terjadi di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah.

"Komitmen Presiden juga ditegaskan dengan tidak adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada jemaah," kata Mustolih dalam siaran pers diterima inilah.com, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, masa tunggu keberangkatan haji kini dipangkas menjadi 26 tahun dan ditargetkan terus berkurang ke depan.

Di sisi lain, pembangunan terminal haji di Arab Saudi menjadi perhatian penting.

Presiden disebut tidak hanya merencanakan, tetapi telah mengomunikasikan langsung gagasan tersebut dengan pihak Saudi.

Terobosan itu diharapkan mampu mempercepat mobilitas jemaah Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang setiap tahun.

Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah, yang berjarak cukup jauh dari Makkah.

Kehadiran terminal khusus dinilai akan memangkas waktu tempuh dan meningkatkan kenyamanan jemaah.

Dalam rapat yang sama, Presiden juga menginstruksikan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines untuk menjajaki kerja sama atau joint venture.

Kedua maskapai tersebut selama ini menjadi tulang punggung penerbangan haji.

Langkah tersebut dinilai krusial karena selama ini terdapat inefisiensi signifikan. Pesawat yang mengangkut jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi kerap kembali dalam kondisi kosong, begitu pula sebaliknya saat fase pemulangan.

Kondisi tersebut tetap menimbulkan biaya tinggi meski tanpa penumpang.

Penerbangan sendiri merupakan komponen terbesar dalam biaya penyelenggaraan haji.

Karena itu, kolaborasi antarmaskapai diyakini menjadi solusi untuk menekan ongkos secara signifikan sekaligus memecah kebuntuan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Komnas Haji menilai langkah Presiden ini sebagai bagian dari reformasi besar dalam tata kelola haji.

Apalagi sebelumnya pemerintah juga telah merealisasikan dua kebijakan strategis, yakni pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipisah dari Kementerian Agama serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang tengah berjalan.