Komisi VIII Kritik Akomodasi Haji 2026, Abdul Wachid Singgung Dugaan “Kartel”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, melontarkan kritik tajam terhadap tim pengadaan akomodasi dan transportasi Kementerian Haji dan Umrah terkait fasilitas penginapan jamaah haji 2026. Sorotan itu disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam forum tersebut, Wachid mempertanyakan ketidaksesuaian perencanaan akomodasi di Hotel Al Hidayah dengan keputusan Panitia Kerja (Panja) dan hasil rapat kerja sebelumnya. Ia menilai tim pengadaan tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama DPR.

“Kalau jemaah 21.000 orang, dengan satu kamar empat orang, berarti harus ada 5.250 kamar. Tapi di lapangan ada yang diisi empat, lima, bahkan enam orang. Di sinilah tim bapak tidak mendengarkan keputusan Panja dan raker. Ini perlu dicatat, tim pengadaan itu siapa, manusia atau malaikat?” kata Wachid dengan nada tinggi.

Ia juga menyinggung dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengadaan layanan haji, termasuk potensi permainan harga. Wachid mengaku menemukan selisih harga kamar hotel yang melebihi batas pagu yang telah disepakati DPR.

“Terakhir saya telepon Menteri, harga kamar sudah 4.000 SAR, padahal pagu kita 3.800 SAR. Ini siapa yang bermain di sana? Ini PR besar Kementerian Haji,” ujarnya.

Menurut Wachid, tim pengadaan di Arab Saudi masih diisi oleh personel lama dari Kantor Urusan Haji (KUH) yang telah bertugas pada periode sebelumnya. Ia menduga keberadaan mereka menjadi sumber persoalan yang berulang.

“Yang saya lihat tim di sana masih orang lama. Ini kemungkinan jadi biang keladi. Harus segera ditarik ke Indonesia, jangan terlalu lama ditempatkan di sana,” tegasnya.

Ia bahkan menyinggung indikasi praktik korupsi yang berpotensi mencederai upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola haji. Wachid menyatakan keprihatinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan layanan haji lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.

“Saya kasihan dengan Presiden, karena masih ada yang bermain di sana. Jangan sampai ada istilah kartel seperti yang pernah disebut,” katanya.

Meski demikian, Wachid mengaku belum memiliki bukti konkret atas dugaan tersebut. Ia menyoroti minimnya transparansi data, termasuk dokumen pembayaran yang hingga kini belum diserahkan kepada DPR.

“Saya tidak punya bukti, tapi saya minta data kwitansi pembayaran sampai sekarang tidak diberikan. Ini catatan penting, karena anak buah di bawah ini bisa jadi masalah,” ujarnya.

Wachid menegaskan bahwa dirinya meyakini jajaran pimpinan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk Menteri Mochamad Irfan Yusuf dan wakil menteri, berada dalam posisi bersih. Namun, ia mengingatkan potensi penyimpangan justru bisa terjadi di level pelaksana teknis.

Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan pola kasus yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk pada masa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

“Kasus dulu juga seperti ini. Saya yakin pimpinan bersih, tapi yang di bawah ini perlu diawasi ketat. Jangan sampai mengulang kejadian yang sama,” kata Wachid.