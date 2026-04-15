Kloter Pertama Jemaah Haji Terbang 22 April, Prabowo Lepas Langsung dari Asrama

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf mengumumkan jadwal keberangkatan jemaah haji 2026 yang akan dimulai pada 22 April mendatang. Operasional haji tahun ini diawali dengan masuknya jemaah gelombang pertama ke asrama haji pada 21 April.

“Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April sampai dengan kloter terakhir 21 Mei,” kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Irfan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan melepas langsung keberangkatan jemaah pada 22 April. Adapun puncak haji di Arafah diperkirakan berlangsung pada 25-26 Mei 2026.

“Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sampai dengan 26 Mei Arafah. Kemudian operasional pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insyaallah berakhir pada tanggal 1 Juli 2026,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan tahun ini, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi dengan tambahan di Cipondoh, Tangerang, dan Yogyakarta. Khusus Yogyakarta, pemerintah menerapkan skema baru tanpa asrama haji.

“Yogyakarta ini agak istimewa sesuai dengan Jogja Istimewa karena Yogyakarta ini kita tidak menggunakan asrama haji tapi kita menggunakan hotel yang ada di dekat bandara,” jelasnya.

Skema ini menjadi proyek percontohan untuk pembentukan embarkasi tanpa asrama fisik. “Sudah berproses karena sudah beberapa kali kita simulasikan,” ungkap dia.

Untuk mempercepat proses di kedatangan, layanan fast track imigrasi tersedia di empat bandara. Yakni, Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar.