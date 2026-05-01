Kloter Pertama Haji 2026 Tiba di Mekkah, Awal Gelombang Jemaah Indonesia Mengharukan

Kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci memasuki babak baru. Sebanyak 360 jemaah haji Indonesia kloter 1 dari Embarkasi Yogyakarta (YIA-01) tiba di Mekkah, pada Kamis (30/4/2026), sekitar pukul 13.00 waktu Arab Saudi, menandai dimulainya gelombang pertama kedatangan jemaah di kota suci tersebut.

Jemaah asal Kulonprogo ini menjadi rombongan perdana yang tiba di Mekkah, sekaligus membuka rangkaian kedatangan jemaah dari berbagai daerah di Indonesia.

Proses kedatangan berlangsung tertib dengan suasana penuh haru dan syukur.

Kepala Sektor 7 Wilayah Misfalah, Ronald Paul Sinyal, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran penyambutan jemaah di wilayah kerjanya.

"Jemaah sudah masuk kamar semua," kata Ronald saat ditemui di Hotel Al Asalah Al-Bakkiya, Kamis (30/4/2026).

Sebanyak 13 bus yang mengangkut 360 jemaah tiba di hotel tersebut. Raut wajah bahagia, syukur, dan haru tampak jelas dari para jemaah saat turun dari bus.

Sebagai kloter pertama yang tiba di Mekkah, mereka disambut langsung oleh petugas haji Indonesia serta pihak syarikah Arab Saudi.

Berdasarkan data Siskohat, pada hari yang sama terdapat dua kloter dari dua embarkasi yang tiba di sektor 7 wilayah Misfalah dan akan menempati hotel nomor 710 dan 714.

Secara total, sebanyak 4.871 jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Mekkah hari ini. Mereka tergabung dalam 12 kloter, yaitu dari Embarkasi Yogyakarta (YIA-01), Jakarta-Pondok Gede (JKG-01), Kualanamu (KNO-01), Palembang (PLM-01), Kertajati (KJT-01), Lombok (LOP-01), Solo (SOC-01), Batam (BTH-01), Makassar (UPG-01 dan UPG-02), serta Jakarta-Bekasi (JKS-01 dan JKS-02).

Sementara itu, hingga Rabu (29/4/2026), sebanyak 54.604 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 52.343 orang telah tiba di Madinah.

Mulai hari ini, jemaah secara bertahap diberangkatkan dari Madinah menuju Mekkah, menandai dimulainya fase lanjutan ibadah haji dengan intensitas yang semakin tinggi.