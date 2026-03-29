Kloter Pertama Berangkat 22 April, Wamenhaj Serukan Doa Kelancaran Haji 2026 di Tengah Konflik Dunia

Di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan persiapan penyelenggaraan Haji 2026 tetap berjalan lancar.

Hal tersebut disampaikannya saat mengawali kunjungan kerja di Arab Saudi. Keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026.

Dalam keterangannya, Wamenhaj menegaskan bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah, pihaknya telah melakukan berbagai pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional haji serta koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi.

“Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kendala dalam persiapan, baik dari sisi Indonesia maupun pihak Arab Saudi. Insya Allah, keberangkatan pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 22 April 2026,” ujarnya, Ahad (29/03/2026).

Jaminan Kenyamanan Jemaah

Dahnil menegaskan, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan optimal guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah.

Upaya tersebut mencakup kesiapan teknis hingga penguatan koordinasi lintas pihak.

Tak hanya soal teknis, Wamenhaj juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Kita berdoa kepada Allah SWT semoga penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Kami juga memohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar seluruh proses ini diberikan kemudahan,” kata Dahnil.

Haji Simbol Perdamaian

Di tengah dinamika konflik global, ia menekankan, ibadah haji memiliki makna lebih dari sekadar ritual keagamaan. Haji, menurutnya, adalah simbol kuat perdamaian dunia.

“Kita berharap eskalasi konflik di Timur Tengah dapat menurun, sehingga pelaksanaan haji bisa berlangsung dengan aman. Haji memiliki pesan kuat tentang perdamaian, kesetaraan umat manusia, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menilai nilai-nilai universal dalam ibadah haji dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara yang tengah berkonflik untuk mengedepankan dialog dan jalan damai.

“Haji harus menjadi instrumen untuk menghadirkan perdamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia,” tambahnya.

Dukungan Diplomasi Global

Wamenhaj juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia dalam mendorong perdamaian global, termasuk upaya diplomasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.

“Kita berdoa semoga berbagai upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membangun dialog antar pemimpin dunia dapat membawa perdamaian global,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Dahnil kembali mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan kelancaran penyelenggaraan Haji 2026 agar berjalan sukses dan membawa keberkahan.