Kloter 3 Jemaah Haji Jakarta Masuk Embarkasi Pondok Gede

Sebanyak 441 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam kloter 3 mulai memasuki Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci, Kamis (23/4/2026) pukul 12.25 WIB.

Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiyudin mengatakan para jemaah mulai masuk embarkasi untuk mempersiapkan keberangkatan.

"Jadi sesuai jadwal, hari ini mulai masuk ke embarkasi, nanti untuk persiapan keberangkatan besok pagi," kata Ali kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026).

Seluruh jemaah masih menjalani proses pemeriksaan kesehatan yang menjadi penentu kelayakan keberangkatan ke Tanah Suci.

"Kalau kesehatan, hanya sakit-sakit ringan atau mungkin rujukan ringan yang bisa kemungkinan nanti digabungkan waktu keberangkatan, nah itu yang akan menentukan. Jadi untuk sekarang masih proses kesehatan," jelasnya.

Ali menambahkan seluruh jemaah kloter 3 berasal dari wilayah Jakarta Barat dan merupakan bagian dari kuota Provinsi DKI Jakarta yang dilayani oleh Embarkasi Pondok Gede.

Adapun keberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta akan dilakukan beberapa jam sebelum jadwal penerbangan.