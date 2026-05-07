Kisah Lansia Tapsel Ini Bikin Haru! Antre 11 Tahun Baru Berangkat Haji Saat Mata tak Lagi Bisa Melihat

Perjalanan ibadah haji selalu menyimpan kisah-kisah penuh makna, keteguhan iman, dan perjuangan yang tak mudah dilupakan.

Di tengah ribuan jemaah calon haji Indonesia tahun ini, sosok lansia asal Tapanuli Selatan menjadi sorotan karena keteguhan dan semangatnya yang luar biasa dalam menunaikan rukun Islam kelima.

Jemaah calon haji Indonesia lansia asal Tapanuli Selatan, Bakir Rangkuti (71) tampak bersemangat meski menghadapi keterbatasan fisik yang tidak ringan.

Kondisinya yang sudah tidak dapat melihat sejak dua tahun terakhir tidak menyurutkan langkahnya untuk memenuhi panggilan suci ke Tanah Haram.

Sebagaimana dilaporkan langsung Koresponden Inilah.com, Agus M. Muharrar di Madinah, Arab Saudi, kisah Bakir menjadi gambaran nyata bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang menuntut kesabaran, keteguhan, dan keyakinan.

“Jemaah calon haji Indonesia lansia asal Tapanuli Selatan, Bakir Rangkuti (71) tampak bersemangat meski sudah tidak bisa melihat lagi sejak 2 tahun lalu yang harus mengantri sejak 2013,” jelas Agus.

Menunggu Lebih dari Satu Dekade

Perjalanan Bakir menuju Tanah Suci bukanlah proses yang singkat. Ia harus menunggu sejak 2013 untuk mendapatkan kesempatan berangkat haji.

Masa tunggu panjang tersebut menjadi realitas yang dihadapi jutaan calon jemaah di Indonesia, mengingat tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Namun, penantian panjang itu justru memperkuat tekadnya. Meski kondisi kesehatan berubah, bahkan kehilangan penglihatan, semangatnya tidak pernah padam. Hal ini menjadi potret kuat bagaimana keimanan mampu melampaui keterbatasan fisik manusia.

Pergerakan Jemaah Terus Berlangsung

Sementara itu, proses pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berjalan secara bertahap sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut laporan Kemenhaj RI, pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah juga terus berlangsung bertahap. Tercatat 88 kloter dengan 34.244 jemaah dan 352 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib.

Data tersebut menunjukkan skala besar operasional haji Indonesia yang melibatkan puluhan ribu jemaah dan ratusan petugas. Perpindahan ini menjadi fase penting sebelum puncak ibadah haji dilaksanakan.

Potret Keteguhan Iman

Kisah Bakir Rangkuti menjadi refleksi mendalam tentang makna ibadah haji sebagai panggilan spiritual.

Di tengah keterbatasan, ia tetap melangkah dengan keyakinan yang kokoh, menunjukkan bahwa haji bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang kekuatan hati.

Di Tanah Suci, jutaan langkah manusia berkumpul dalam satu tujuan, yakni mendekatkan diri kepada Allah.