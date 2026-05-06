King Abdulaziz Airport Jeddah Bagikan Panduan Kehilangan Bagasi, Ini 4 Langkah Pentingnya!

King Abdulaziz International Airport (KAIA) di Jeddah, Arab Saudi, merilis panduan praktis bagi penumpang yang mengalami kehilangan bagasi saat tiba maupun transit.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan publik di tengah lonjakan mobilitas penumpang internasional, khususnya menjelang musim perjalanan ibadah.

Bandara internasional utama di kota Jeddah tersebut membagikan panduan melalui akun Instagram resminya, sebagai respons terhadap meningkatnya laporan kehilangan bagasi yang kerap dialami penumpang.

Inisiatif tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa penerbangan.

Dalam infografik yang dipublikasikan dikutip inilah.com, Rabu (6/5/2026), KAIA menekankan empat langkah utama yang harus segera dilakukan penumpang saat menyadari bagasi mereka tidak ditemukan.

Pertama, penumpang diminta langsung menuju layanan Lost & Found, Customer Service, atau fasilitas bantuan “Ask Me” yang tersedia di area bandara. Langkah awal ini penting untuk memastikan laporan segera tercatat dalam sistem resmi.

Kedua, penumpang harus mengajukan laporan resmi dengan menyertakan deskripsi detail terkait bagasi yang hilang, termasuk ciri fisik dan isi barang. Informasi rinci akan sangat membantu proses identifikasi oleh petugas.

Ketiga, informasi penerbangan serta kontak pribadi wajib diberikan untuk memudahkan proses pelacakan. Tanpa data ini, pencarian bagasi berpotensi mengalami keterlambatan.

Terakhir, penumpang dapat memantau perkembangan laporan hingga bagasi ditemukan melalui sistem yang disediakan pihak bandara. Proses ini kini semakin mudah berkat integrasi layanan digital.

KAIA juga menyediakan akses digital melalui pemindaian kode QR yang terhubung langsung ke layanan Lost & Found mereka, sehingga proses pelaporan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.