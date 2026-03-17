Kiai Ni’am Respons Isu Penundaan Haji 2026, Pesan Tegasnya Bikin Jemaah Lega

Wacana penundaan keberangkatan jemaah haji tahun 2026 yang mencuat di tengah eskalasi konflik Timur Tengah mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh.

Ulama yang akrab disapa Kiai Ni’am itu menilai pemerintah sebaiknya tidak terjebak pada polemik penundaan haji, melainkan fokus pada upaya mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji dengan sebaik-baiknya.

Ia menekankan pentingnya mengarahkan energi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah.

Kiai Ni'am menilai berbagai dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, memang perlu dicermati secara serius.

Namun menurutnya, situasi itu tidak boleh melemahkan semangat pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan dengan baik.

“Energi perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat dilaporkan MUI Digital, di Jakarta, dikutip inilah.com, Selasa (17/3/2026).

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu juga mengingatkan, pemerintah perlu terus menumbuhkan optimisme bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat terlaksana dengan aman dan lancar.

“Membangun optimisme dan mempersiapkan fasilitas negara secara baik dan optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukungnya,” kata Ketua Umum Presidium Pusat Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) ini.

Tiga Skenario Penyelenggaraan Haji

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyiapkan sejumlah skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

“Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jamaah haji sebagai perintah tertinggi,” ujar Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026) lalu.

Dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji pada situasi krisis, pemerintah berpegang pada sejumlah prinsip utama.

Di antaranya menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.

Koordinasi tersebut mencakup pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, hingga otoritas penerbangan internasional.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mitigasi risiko transportasi dan keamanan, serta memastikan transparansi informasi kepada publik dan calon jamaah haji.

Menurut Gus Irfan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memastikan keamanan jemaah haji Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Mitigasi Jalur Penerbangan

Dalam skenario pertama, ibadah haji tetap dilaksanakan meskipun konflik masih berlangsung. Namun, pemerintah akan melakukan mitigasi terhadap jalur penerbangan dengan mengalihkan rute menuju jalur yang lebih aman.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan diplomasi keamanan untuk mendapatkan jaminan koridor aman bagi jemaah calon haji Indonesia sebagai nonkombatan.

Beberapa wilayah yang berpotensi dihindari dalam rute penerbangan antara lain Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Sebagai alternatif, penerbangan dapat dialihkan melalui jalur selatan melewati Samudera Hindia dan masuk ke ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lain dengan koordinasi bersama otoritas penerbangan Arab Saudi.

Namun demikian, pengalihan rute tersebut berpotensi menambah waktu tempuh perjalanan.

Untuk pesawat dengan jangkauan terbatas, maskapai bahkan mungkin perlu melakukan technical landing di negara ketiga untuk pengisian bahan bakar.

“Konsekuensinya tentu akan berdampak pada penambahan anggaran penerbangan,” kata Gus Irfan.

Opsi Penundaan Haji

Skenario kedua adalah ketika pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji, tetapi Indonesia memutuskan menunda keberangkatan jemaah karena risiko keamanan global dianggap terlalu tinggi.

Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu melakukan diplomasi dengan Arab Saudi agar biaya yang telah disetorkan untuk layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan di Masyair tidak hangus.

Dana tersebut diupayakan dapat dialihkan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya tanpa penalti.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan opsi mitigasi keuangan bagi jemaah. Misalnya dengan mengembalikan biaya pelunasan Bipih tanpa menghilangkan hak keberangkatan pada musim haji berikutnya, atau tetap menyimpan dana tersebut dengan kompensasi nilai manfaat yang lebih tinggi.

Jika Arab Saudi Menutup Haji

Skenario ketiga adalah apabila pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan ibadah haji karena situasi keamanan yang tidak terkendali.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan penyelamatan dana layanan yang telah dibayarkan.

Seluruh proses penyediaan layanan seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan lainnya juga akan dihentikan.

Di sisi lain, pemerintah akan memberikan prioritas keberangkatan pada musim haji berikutnya bagi jemaah yang telah melunasi biaya haji dan masuk dalam alokasi keberangkatan tahun ini.

“Kementerian Haji dan Umrah akan bertindak sebagai navigator risiko untuk memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data intelijen keamanan dan prinsip perlindungan warga negara,” ujarnya.