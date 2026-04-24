Khutbah Jumat di Masjid Nabawi, Syekh Ats-Tsubaiti: Niat Ubah Aktivitas Dunia Jadi Ibadah Dahsyat

Suasana khusyuk menyelimuti Masjid Nabawi saat ratusan ribu jemaah dari berbagai penjuru dunia memadati pelataran dan ruang utama untuk menunaikan salat Jumat, Jumat (24/4/2026).

Dari pantauan kontributor inilah.com di Madinah, jemaah calon haji internasional, khususnya asal Indonesia tampak mendominasi, larut dalam lantunan khutbah yang sarat makna dan refleksi kehidupan.

Dalam khutbahnya, Imam Masjid Nabawi Syekh Dr. Abdul Bari bin Iwad Ats-Tsubaiti menegaskan sebuah prinsip mendasar dalam Islam, yakni seluruh aktivitas manusia sejatinya bernilai, tergantung pada arah niat yang melandasinya.

“Aktivitas dunia dengan niat yang benar akan berubah menjadi ibadah. Dampaknya diberkahi dan nilainya berlipat,” ujarnya.

Pesan itu bukan sekadar retorika spiritual, melainkan fondasi etika hidup seorang Muslim dalam menghadapi dinamika dunia modern yang serba cepat, kompetitif, dan seringkali kehilangan orientasi ruhani.

Takwa sebagai Kompas Kehidupan

Khutbah dibuka dengan wasiat takwa yang mendalam, sebuah pengingat inti dari segala amal terletak pada kualitas hubungan manusia dengan Allah.

“Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah bekal hati. Dengannya kebaikan akan diraih, keburukan akan ditolak dan derajat akan ditinggikan,” katanya.

Ayat Alquran yang dikutip menguatkan pesan tersebut, bahwa ketakwaan bukan hanya konsep abstrak, melainkan energi moral yang membimbing ucapan, memperbaiki amal, dan mengantarkan manusia pada kemenangan sejati.

Niat Pembeda Amal yang Tampak Sama

Dalam realitas kehidupan, manusia terus bergerak, seperti bekerja, belajar, berusaha. Namun, Syekh Ats-Tsubaiti mengingatkan keserupaan aktivitas tidak menjamin kesamaan nilai di sisi Allah.

“Sesungguhnya usaha kalian benar-benar beraneka ragam,” katanya.

Secara lahiriah, manusia mungkin melakukan hal yang sama. Namun secara hakikat, perbedaan niat menjadikan amal itu bisa bernilai tinggi, atau justru hampa.

“Ada yang bekerja untuk dunia, ada yang bekerja untuk akhirat, dan ada pula yang berusaha tanpa tahu untuk apa ia berusaha,” ujar Syekh Ats-Tsubaiti.

Di titik inilah Islam menghadirkan kedalaman makna: bahwa gerak tangan mungkin serupa, tetapi arah hati menentukan segalanya.

Islam Agama Meliputi Seluruh Aktivitas

Khutbah ini juga menegaskan, Islam tidak membatasi ibadah hanya pada ritual formal seperti salat dan puasa. Lebih luas dari itu, seluruh aspek kehidupan adalah ladang ibadah, jika diarahkan dengan benar.

Seorang guru, pedagang, dokter, hingga kepala rumah tangga, semuanya tengah “berusaha”. Namun, usaha itu bisa menjadi jalan menuju Allah atau justru menjauhkan dari-Nya.

“Amal bisa saja tampak serupa, namun yang mengangkat atau merendahkannya adalah arah yang dituju oleh hati,” kata Syekh Ats-Tsubaiti.

Dalam dunia pendidikan, seseorang bisa belajar demi perubahan positif, atau sekadar mengejar pengakuan. Dalam bisnis, seseorang bisa berdagang demi keberkahan, atau semata keuntungan.

Dari Rutinitas Menjadi Ibadah

Salah satu bagian paling menggugah dari khutbah ini adalah transformasi makna aktivitas sehari-hari menjadi ibadah.

“Tidur dengan niat untuk menguatkan diri dalam ketaatan adalah ibadah. Bekerja dengan penuh kesungguhan adalah ibadah. Memberi nafkah kepada keluarga adalah pendekatan diri kepada Allah,” ujarnya.

Tidak ada aktivitas yang remeh, selama niatnya lurus. Bahkan tindakan sederhana seperti menyingkirkan gangguan dari jalan atau berkata baik, memiliki nilai spiritual yang tinggi.

“Semua itu apabila arah telah lurus akan mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Rutinitas menjadi kedekatan kepada Allah dan yang kecil menjadi besar nilainya,” imbuh Syekh Ats-Tsubaiti.

Bahaya Usaha Tanpa Arah

Namun khutbah ini juga memberi peringatan keras, tidak semua usaha bernilai. Ada usaha yang justru sia-sia, meski tampak besar dan melelahkan.

“Adapun usaha yang sia-sia adalah usaha yang penuh kelelahan. Namun kosong dari niat dan hilang arah,” kata Syekh Ats-Tsubaiti.

Fenomena itu relevan dengan kehidupan modern, ketika banyak orang sibuk bekerja tanpa memahami tujuan hakiki hidupnya.

“Ia bergerak tanpa kompas. Ketika sampai ia tidak menemukan apa-apa sebagaimana digambarkan Alquran seperti fatamorgana di tengah tanah yang datar,” katanya.

Lebih jauh, Alquran menggambarkan ironi tragis ini:

“Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.”

Evaluasi Diri untuk Siapa Kita Berusaha

Khutbah ini mengajak setiap individu untuk melakukan introspeksi mendalam, sebuah muhasabah yang sering terlupakan.

“Apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah ia berada di atas petunjuk? Apakah aku melakukannya karena Allah atau karena selainnya?”

Karena pada akhirnya, tidak ada yang tersisa kecuali amal itu sendiri.

“Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.”

Tidak ada nama besar, jabatan, atau popularitas yang dapat menyelamatkan seseorang, selain amal yang ikhlas.

Jalan Menuju Amal yang Diterima

Syekh Ats-Tsubaiti kemudian menegaskan kunci diterimanya amal, yaitu niat yang lurus, usaha yang sungguh-sungguh, dan iman yang hidup.

“Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.”

Konsep “syukur” dalam ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi penerimaan, pelipatgandaan, dan keberkahan dari Allah.

“Hingga yang sedikit menjadi banyak dan yang ringan menjadi agung nilainya,” ungkap Syekh Ats-Tsubaiti.

Jadikan Hidup Sebagai Ibadah

Khutbah ditutup dengan seruan yang menggugah: menjadikan seluruh hidup sebagai persembahan kepada Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan hanya dalam ibadah ritual, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, pekerjaan, istirahat, bahkan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele.

“Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tiada sekutu baginya.”

Doa untuk Palestina dan Dunia Islam

Sebagai penutup, khutbah ini juga memanjatkan doa bagi kaum Muslimin di seluruh dunia, khususnya di Palestina, sebuah pengingat bahwa ukhuwah Islamiyah melampaui batas geografis.

“Jadilah penolong, pelindung, dan pembela bagi mereka di Palestina dan di seluruh penjuru dunia,” pungkas Syekh Ats-Tsubaiti.