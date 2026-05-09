Kesiapan Infrastruktur di Armuzna Dikebut, PPIH Arab Saudi Pastikan Tuntas H-5 Puncak Haji

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan kesiapan infrastruktur di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) terus dikebut dan ditargetkan rampung 100 persen pada H-5 sebelum puncak haji. Sejumlah fasilitas baru dihadirkan tahun ini untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan jamaah calon haji selama berada di Tanah Suci.

Kepala Bidang Perlindungan Jamaah (Linjam) PPIH Arab Saudi Muftiono menegaskan optimisme terhadap kesiapan fasilitas tersebut seiring kemajuan pengerjaan yang signifikan dalam sepekan terakhir.

"Saat awal pengecekan, progres baru mencapai sekitar 60 persen. Namun hari ini alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya. Saya optimistis target H-5 seratus persen bisa terwujud," ujar Muftiono di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Tenda Lebih Nyaman

Berdasarkan pantauan Tim Media Center Haji (MCH) di Padang Arafah, setiap tenda kini dilengkapi dengan struktur lantai tambahan yang tebal sebelum dilapisi karpet dan kasur busa. Konstruksi ini dirancang khusus untuk meratakan permukaan tanah serta menghalau hawa panas dari bawah.

Selain alas yang lebih nyaman, setiap tenda juga dilengkapi dengan dua hingga tiga unit pendingin ruangan (AC) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. Setiap jemaah calon haji dipastikan mendapatkan hak satu kasur lengkap dengan bantal, seprai, dan selimut.

Dari sisi keamanan, lorong-lorong antar-tenda di Arafah kini telah dipasangi kamera pengawas (CCTV) yang beroperasi secara penuh selama 24 jam.

Perbaikan Area Sanitasi

Salah satu terobosan penting tahun ini adalah perbaikan area sanitasi guna mengurai antrean panjang.

Selain menyediakan kloset jongkok dan duduk, penyelenggara memasang rangka urinoir tambahan di luar bilik toilet khusus bagi jemaah calon haji pria. Fasilitas toilet juga didesain lebih inklusif dengan jalur khusus untuk jemaah calon haji disabilitas.

Pengecekan mendetail terus dilakukan hingga ke wilayah Mina, termasuk memastikan kualitas kasur dan sarana penunjang lainnya. Segala kekurangan minor di lapangan langsung dievaluasi bersama pihak syarikah agar segera tuntas sebelum pergerakan jemaah calon haji dimulai.