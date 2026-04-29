Kemlu RI Tangani Intensif Kecelakaan Bus Jemaah Haji Indonesia di Madinah

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga negaranya di Tanah Suci. Melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Kemlu saat ini tengah menangani secara intensif kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa rombongan jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa insiden tersebut melibatkan armada bus dari dua kelompok terbang (kloter) yang berbeda, yakni Kloter SUB-02 asal Embarkasi Surabaya dan Kloter JKS-01 asal Embarkasi Jakarta-Bekasi.

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada 28 April 2026 saat rombongan dalam perjalanan kembali menuju penginapan usai menjalani kegiatan ziarah dan wisata kota (city tour) di kawasan Jabal Magnet.

Penanganan Korban Tanpa Korban Jiwa

Pemerintah memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, laporan resmi mencatat terdapat 10 orang jemaah yang mengalami luka-luka.

"Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Jeddah tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami kelompok Jemaah Haji Indonesia pada 28 April di Arab Saudi," ujar Heni Hamidah dalam keterangan pers resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Rinciannya, tujuh jemaah dari Kloter JKS-01 yang merupakan jemaah asal Jawa Barat dilaporkan mengalami luka ringan. Setelah mendapatkan perawatan cepat dari tim kesehatan, mereka telah diperbolehkan kembali ke Hotel Andalus Golden.

Sementara itu, dari Kloter SUB-02 asal Kabupaten Probolinggo, terdapat tiga orang korban. Dua di antaranya sudah kembali ke hotel, sedangkan satu jemaah berusia 60 tahun masih memerlukan observasi medis mendalam di RS Al-Hayyat Quba.

KJRI Jeddah Pantau Kondisi Jemaah 24 Jam

Heni Hamidah menegaskan bahwa posisi KJRI Jeddah saat ini terus bersiaga. Tim di lapangan terus memantau kondisi perkembangan kesehatan korban yang masih dirawat serta melakukan koordinasi berlapis dengan otoritas setempat dan penyelenggara perjalanan.

"KJRI Jeddah terus berkoordinasi guna memastikan seluruh jemaah memperoleh penanganan dan pendampingan yang diperlukan," tambah Heni.

Langkah cepat ini diambil untuk menjamin hak-hak jemaah, mulai dari layanan kesehatan hingga kepastian kenyamanan mereka untuk tetap dapat melanjutkan rangkaian ibadah haji dengan tenang.

Kronologi dan Dugaan Penyebab Kecelakaan

Berdasarkan keterangan dari Ketua PPIH Surabaya, Asadul Anam, kecelakaan diduga kuat terjadi akibat faktor eksternal. Sopir bus dilaporkan kehilangan kendali saat sebuah kendaraan lain muncul secara tiba-tiba dari sisi jalan secara mendadak.

Kondisi tersebut membuat benturan tidak terhindarkan hingga menyebabkan bagian depan bus mengalami kerusakan parah atau ringsek. Lokasi kejadian, Jabal Magnet, memang dikenal memiliki kontur jalan yang unik dan menanjak, terletak sekitar 60 kilometer dari pusat Kota Madinah.