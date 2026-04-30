Kemenhaj Ungkap Kasus Haji Ilegal Pasca 3 WNI Diciduk di Saudi, Modusnya Bikin Ngeri

Pemerintah Indonesia memperkuat langkah pencegahan dan penindakan praktik haji ilegal menyusul penangkapan tiga warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.

Kasus tersebut menguak kembali pola penipuan berkedok ibadah yang terus berulang dengan modus yang semakin meresahkan.

Penguatan koordinasi lintas lembaga dilakukan melalui audiensi antara Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri Dedi Prasetyo.

Pertemuan tersebut menyoroti perkembangan penanganan haji non-prosedural sekaligus memperkuat peran Satgas Pencegahan Haji Ilegal.

Satgas ini melibatkan unsur Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj untuk mengawasi, mencegah, dan menindak praktik penipuan serta keberangkatan haji ilegal yang marak menjelang puncak musim haji 1447 H/2026 M.

“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil dalam keterangan pers diterima inilah.com, Kamis (30/4/2026).

Tiga WNI Ditangkap, Modus Iklan Palsu Terbongkar

Kasus itu mencuat setelah aparat keamanan Arab Saudi menangkap tiga WNI yang diduga terlibat dalam promosi dan praktik haji ilegal.

Modus yang digunakan berupa penyebaran iklan haji palsu yang menjanjikan keberangkatan cepat tanpa prosedur resmi.

“Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya,” jelas Dahnil.

Fenomena itu menunjukkan praktik haji ilegal tidak hanya berlangsung di dalam negeri, tetapi juga melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan celah regulasi dan tingginya minat masyarakat untuk berhaji.

Pemerintah Perkuat Pengamanan dan Pencegahan

Pemerintah menegaskan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban.

Edukasi publik dan pengawasan digital menjadi kunci untuk menekan penyebaran iklan haji palsu.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, pemerintah juga menambah keterlibatan Polri dalam operasional haji di Arab Saudi guna memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah.

“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Wakapolri turut mendampingi Amirul Hajj untuk memastikan aspek keamanan dan perlindungan jemaah berjalan optimal.

Penegakan Hukum Diperketat, Pelaku Residivis Diincar

Sementara itu, Dedi Prasetyo menegaskan, Polri akan terus memperkuat kolaborasi, termasuk dengan aparat keamanan Arab Saudi, dalam membongkar praktik haji ilegal.

“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.

Ia menyebut, laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Sebagian kasus dapat diselesaikan melalui mediasi, namun jika tidak tercapai kesepakatan, proses hukum akan ditempuh.

“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Waspada Tawaran Haji Non-Prosedural

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji non-prosedural yang banyak beredar di media sosial dan platform digital.

Masyarakat diminta memastikan legalitas visa dan penyelenggara perjalanan sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.