Kemenhaj Ungkap Dua Penerbangan Haji Alami Kendala

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melaporkan terdapat dua penerbangan haji dari maskapai Saudia Airlines yang mengalami kendala saat akan mengangkut jemaah calon haji Indonesia ke Madinah.

Juru Bicara Kementerian Haji, Maria Assegaf menyebutkan pesawat yang mengalami kendala itu, yakni rute Surabaya-Madinah dan Batam-Madinah yang mengangkut rombongan calon haji.

“Adanya beberapa kendala teknis pada penerbangan jemaah calon haji yang saat ini dalam penanganan,” kata Maria Assegaf dalam siaran konferensi pers di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kendala Pertama

Lebih lanjut dia menjelaskan kendala pertama terjadi pada Minggu (26/4), ketika pesawat Saudi Airlines yang melayani rute Surabaya–Madinah melakukan pendaratan teknis di Bandara Kualanamu, Medan, akibat gangguan hidrolik.

Sebanyak 380 calon haji terdampak telah difasilitasi akomodasi di tiga hotel terpisah di sekitar bandara. Mereka juga terus mendapatkan layanan serta pendampingan dari petugas.

Kendala Kedua

Kendala kedua terjadi pada Senin (27/4/2026), saat pesawat maskapai yang sama yang melayani jamaah embarkasi Batam kelompok terbang (Kloter) 5 mengalami gangguan teknis pada sistem flight control setelah tiba di Bandara Hang Nadim.

Maria menyebutkan proses perbaikan pesawat masih berlangsung sambil menunggu kedatangan suku cadang yang diperlukan. Untuk sementara, jamaah diberikan opsi akomodasi di lima hotel berbeda dengan pendampingan penuh dari petugas.

Pelayanan Maksimal

Kemenhaj memastikan jemaah calon haji tetap mendapatkan pelayanan maksimal selama proses penanganan berlangsung.

“Koordinasi terus dilakukan dengan pihak maskapai dan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penanganan ini,” ujar Maria.