Kemenhaj Ungkap Dua Penerbangan Haji Alami Kendala
Basuki Rahmat N.
Jemaah haji penumpang pesawat Saudia Airlines SV-5688 turun dari bus untuk dipindahkan ke hotel di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupeten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (21/6/2025). (Foto: Antara/Yudi Manar/agr)
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melaporkan terdapat dua penerbangan haji dari maskapai Saudia Airlines yang mengalami kendala saat akan mengangkut jemaah calon haji Indonesia ke Madinah.
Juru Bicara Kementerian Haji, Maria Assegaf menyebutkan pesawat yang mengalami kendala itu, yakni rute Surabaya-Madinah dan Batam-Madinah yang mengangkut rombongan calon haji.
“Adanya beberapa kendala teknis pada penerbangan jemaah calon haji yang saat ini dalam penanganan,” kata Maria Assegaf dalam siaran konferensi pers di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Kendala Pertama
Lebih lanjut dia menjelaskan kendala pertama terjadi pada Minggu (26/4), ketika pesawat Saudi Airlines yang melayani rute Surabaya–Madinah melakukan pendaratan teknis di Bandara Kualanamu, Medan, akibat gangguan hidrolik.
Sebanyak 380 calon haji terdampak telah difasilitasi akomodasi di tiga hotel terpisah di sekitar bandara. Mereka juga terus mendapatkan layanan serta pendampingan dari petugas.
Kendala Kedua
Kendala kedua terjadi pada Senin (27/4/2026), saat pesawat maskapai yang sama yang melayani jamaah embarkasi Batam kelompok terbang (Kloter) 5 mengalami gangguan teknis pada sistem flight control setelah tiba di Bandara Hang Nadim.
Maria menyebutkan proses perbaikan pesawat masih berlangsung sambil menunggu kedatangan suku cadang yang diperlukan. Untuk sementara, jamaah diberikan opsi akomodasi di lima hotel berbeda dengan pendampingan penuh dari petugas.
Pelayanan Maksimal
Kemenhaj memastikan jemaah calon haji tetap mendapatkan pelayanan maksimal selama proses penanganan berlangsung.
“Koordinasi terus dilakukan dengan pihak maskapai dan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penanganan ini,” ujar Maria.
Hingga hari ketujuh masa operasional haji atau Minggu pukul 24.00 WIB, sebanyak 88 Kloter dengan 34.657 orang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah itu, 78 Kloter diantaranya atau 30.611 orang telah tiba di Madinah.
