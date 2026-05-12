Kemenhaj Terbitkan Aturan Baru Pergerakan Jemaah di Puncak Haji 1447 H

Menjelang fase puncak ibadah haji 1447 H/2026 M, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

Fokus utama yang ditekankan adalah menjaga stamina, menghemat tenaga, serta mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi rangkaian ibadah yang paling krusial dalam pelaksanaan haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menegaskan fase puncak haji bukan hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga fisik dan mental yang prima. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi cuaca ekstrem di Tanah Suci.

“Jemaah perlu mengutamakan kesehatan. Hemat tenaga, cukup istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, dan selalu ikuti arahan petugas,” ujar Maria di Jakarta, sebagaimana siaran pers diterima inilah.com, Selasa (12/5/2026).

Ia mengingatkan, suhu di Makkah dan Madinah saat ini berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celsius.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kelelahan, dehidrasi, hingga gangguan kesehatan serius bagi jemaah yang tidak menjaga kondisi tubuhnya.

Pergerakan Jemaah dan Data Terkini

Memasuki hari ke-21 operasional haji, pergerakan jemaah Indonesia menunjukkan angka yang signifikan.

Sebanyak 341 kelompok terbang (kloter) dengan total 132.057 jemaah dan 1.361 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Sementara itu, dari jumlah tersebut, 240 kloter dengan 92.767 jemaah dan 960 petugas telah tiba di Makkah setelah sebelumnya berada di Madinah.

Untuk gelombang kedua yang masuk melalui Jeddah, tercatat sebanyak 67 kloter dengan 25.541 jemaah dan 269 petugas telah tiba.

Tak hanya itu, jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi juga mencapai 5.766 orang. Angka ini menunjukkan tingginya mobilitas jemaah yang membutuhkan pengaturan ketat serta kesiapan logistik dan layanan yang maksimal.

Kelompok Rentan Jadi Perhatian

Kemenhaj memberikan perhatian khusus kepada jemaah lansia, penyandang disabilitas, serta mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi. Kelompok ini diminta untuk tidak menunda pelaporan jika mengalami gangguan kesehatan.

“Jangan menunggu kondisi memburuk. Kesehatan adalah bekal utama menuju puncak haji,” tegas Maria.

Gejala seperti pusing, sesak napas, nyeri dada, demam, hingga batuk berat harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Peran Strategis KBIHU

Dalam upaya memperkuat kesiapan jemaah, Maria juga menekankan pentingnya peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Tidak hanya memberikan bimbingan manasik, KBIHU diharapkan aktif dalam edukasi kesehatan, keselamatan, serta kedisiplinan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Pendampingan itu dinilai krusial untuk memastikan jemaah tetap dalam kondisi terbaik saat menghadapi fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), yang merupakan inti dari ibadah haji.

Mitigasi dan Pengaturan Pergerakan

Sebagai langkah mitigasi, Kemenhaj telah mengeluarkan edaran terkait pengaturan pergerakan jemaah.

Jemaah diimbau untuk mematuhi seluruh arahan petugas, baik saat menuju Masjidil Haram, perjalanan dari Madinah ke Makkah, maupun saat persiapan menuju Armuzna.

Khusus bagi jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Jeddah, Maria memberikan perhatian khusus terkait kesiapan ihram.

“Jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Jeddah diimbau agar mengenakan kain ihram sejak di embarkasi karena akan mengambil miqat dalam perjalanan menuju Arab Saudi dan langsung menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib,” katanya.

Kondisi Kesehatan dan Data Wafat

Di sisi lain, layanan kesehatan terus dioptimalkan. Hingga saat ini, sebanyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi.

Selain itu, Kemenhaj juga mencatat adanya penambahan jumlah jemaah wafat.

Satu jemaah dilaporkan wafat pada Ahad, 10 Mei 2026, atas nama Kasiani Sigito Tarmidi dari KNO 8 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian, total jemaah wafat di Arab Saudi mencapai 24 orang.

“Atas nama Kemenhaj, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Maria.

Seruan Menjaga Kesehatan dan Kedisiplinan

Di akhir pernyataannya, Maria menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa lelah dalam memberikan pelayanan terbaik.

Ia juga kembali mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan dan disiplin dalam mengikuti aturan.

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia, serta menjadikan hajinya mabrur,” tutup Maria.