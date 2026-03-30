Kemenhaj Siapkan 45 Klinik Haji 2026 di Mekkah dan Madinah, Ini Skenario Daruratnya!

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI menyiapkan 45 klinik kesehatan untuk melayani jemaah pada musim haji 1447 H/2026 M di Mekkah dan Madinah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari skenario darurat untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan penanganan cepat dan tepat di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Liliek Marhaendro Susilo, dalam siaaraan pers Kemenhaj diterima inilah.com, Senin (30/3/2026), menyampaikan kebijakan baru pemerintah Arab Saudi mengatur satu klinik minimal melayani 5.000 jemaah.

Dengan skema ini, sebanyak 40 klinik akan disiagakan di Mekkah yang tersebar di 10 sektor, sementara 5 klinik lainnya ditempatkan di Madinah pada 5 sektor berbeda.

Selain itu, masing-masing satu Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga akan beroperasi di kedua kota tersebut.

“Dengan penambahan klinik dan penguatan layanan di KKHI, kami berharap pelayanan kesehatan bagi jemaah semakin optimal,” ujarnya.

Untuk mempercepat respons medis, pemerintah menyiapkan pedoman rujukan berbasis tingkat keparahan (severity level).

Sistem tersebut memungkinkan petugas kesehatan kloter menentukan langkah penanganan, apakah jemaah dirujuk ke KKHI atau langsung ke rumah sakit di Arab Saudi.

“Pendekatan severity level ini penting agar jemaah mendapatkan pertolongan yang cepat dan sesuai dengan kondisi kesehatannya,” kata Liliek.

Dalam menjaga mutu layanan, pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan adanya supervisi dari penyedia layanan kesehatan swasta terakreditasi.

Pada musim haji ini, pengawasan layanan kesehatan jemaah Indonesia akan dilakukan oleh Saudi German Hospital.

Distribusi obat selama operasional haji akan dipusatkan dari KKHI di Mekkah dan Madinah, kemudian disalurkan ke tenaga kesehatan kloter yang mendampingi jemaah di hotel-hotel.

Skema tersebut diharapkan memastikan ketersediaan obat tetap terjaga dan merata.

Liliek mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi kesehatan sejak sebelum keberangkatan.

Ia menganjurkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta rutin berolahraga ringan minimal 30 menit setiap hari.

“Selain itu, jemaah perlu istirahat cukup, minimal enam jam tidur setiap malam, serta menjaga pikiran tetap positif,” tambahnya.

Bagi jemaah dengan penyakit penyerta (komorbid), kepatuhan dalam mengonsumsi obat sesuai resep dokter menjadi hal krusial.