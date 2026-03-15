Kemenhaj Sambut Fatwa Muhammadiyah tentang Dam Haji, Bisa Disembelih di Tanah Air

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyambut baik fatwa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai kebolehan pemindahan penyembelihan hewan dam ke tanah air dengan syarat tertentu.

Fatwa tersebut dinilai menjadi salah satu panduan penting bagi jemaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah secara lebih tertib, terarah, serta sesuai dengan ketentuan syariat.

Di tengah dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang terus berkembang, panduan keagamaan dari organisasi Islam dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi umat.

Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah, M. Afief Mundzir, menegaskan, pihaknya menyambut baik fatwa tersebut karena memberikan kejelasan bagi jemaah dalam menunaikan kewajiban dam.

“Fatwa ini kami sambut baik karena memberikan panduan yang jelas bagi jemaah. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi potensi pembayaran ilegal di Arab Saudi, sekaligus memudahkan jemaah karena ada pilihan dalam menunaikan dam,” ujar Afief di Jakarta (15/3/2026).

Pertimbangan Realitas di Tanah Suci

Menurut Afief, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut menunjukkan adanya pertimbangan terhadap realitas pelaksanaan penyembelihan hewan dam di Tanah Suci.

Dalam praktiknya, proses penyembelihan dam di Arab Saudi kerap menghadapi sejumlah kendala teknis maupun administratif.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya ijtihad keagamaan untuk memberikan alternatif solusi yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

“Pandangan ini juga memperlihatkan adanya pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam memastikan proses penyembelihan dapat dikelola dengan baik serta distribusi dagingnya dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan di tanah air,” lanjut Afief.

Dengan adanya opsi pemindahan penyembelihan dam ke Indonesia, distribusi daging kurban dari dam juga berpotensi memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kerentanan pangan.

Perkuat Sinergi Ormas Keagamaan

Afief menambahkan, pemerintah terus membuka ruang sinergi dengan berbagai organisasi keagamaan dalam rangka memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan haji berjalan lebih tertib, transparan, serta berpihak pada kemaslahatan jemaah.

Peran ormas Islam seperti Muhammadiyah, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memberikan panduan keagamaan yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman.

“Kami mengapresiasi pandangan keagamaan dari PP Muhammadiyah ini. Harapannya, panduan tersebut dapat membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lebih tenang, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat,” pungkas Afief.