Kemenhaj RI Ubah Total Strategi Layanan Jelang Puncak Haji 1447 H

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memperkuat layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, khususnya pada aspek akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan, guna memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah secara aman, nyaman, dan khusyuk menjelang fase puncak haji.

Memasuki hari ke-19 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, proses layanan jemaah Indonesia secara umum berjalan lancar dan terkendali.

Hingga Jumat, 8 Mei 2026, sebanyak 303 kloter dengan total 117.452 jemaah dan 1.209 petugas telah diberangkatkan dari Tanah Air menuju Arab Saudi.

Angka tersebut menunjukkan tingginya mobilisasi jemaah dalam waktu relatif singkat, sekaligus menjadi indikator kesiapan sistem layanan haji Indonesia dalam menghadapi skala besar.

Pergerakan Jemaah Terus Mengalir

Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berlangsung bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 165 kloter dengan 63.822 jemaah dan 660 petugas telah tiba di Mekkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji.

Sementara itu, kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport mencatat 28 kloter dengan 10.731 jemaah dan 113 petugas telah tiba.

Selain itu, sebanyak 2.958 jemaah haji khusus juga telah berada di Arab Saudi.

Distribusi jemaah yang terencana ini menjadi bagian penting dalam mengurai kepadatan serta memastikan seluruh tahapan ibadah berjalan sesuai jadwal.

Layanan Terintegrasi untuk Kekhusyukan Ibadah

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, mengatakan bahwa penguatan layanan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan jemaah dapat fokus beribadah.

“Prioritas kami adalah memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan layanan terbaik selama berada di Arab Saudi, mulai dari hotel yang nyaman, konsumsi yang terjaga, transportasi yang tertib, hingga layanan kesehatan yang responsif. Dengan demikian, jemaah dapat beribadah dengan tenang dan fokus menghadapi puncak haji,” ujar Ichsan di Mekkah, Sabtu (9/5/2026).

Dari sisi akomodasi, PPIH Daerah Kerja Madinah telah melayani 267 kloter dengan total 104.796 jemaah yang menempati 94 hotel.

Sementara PPIH Daerah Kerja Makkah melayani 165 kloter dengan total 63.822 jemaah yang tersebar di 180 hotel.

Pada layanan konsumsi, hingga saat ini sebanyak 2.782.118 box makanan telah didistribusikan kepada jemaah Indonesia, terdiri atas 2.129.003 box di Madinah dan 653.115 box di Makkah.

Transportasi dan Mobilitas Jadi Kunci

Salah satu layanan krusial dalam operasional haji adalah transportasi. Di Makkah, layanan Bus Shalawat telah mengoperasikan 17 rute dengan total 969 trip untuk melayani mobilitas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel.

“Layanan transportasi, khususnya Bus Shalawat, menjadi salah satu layanan vital karena mendukung mobilitas harian jemaah. Kami terus mengingatkan jemaah agar tertib, mengenali rute bus, dan selalu mengikuti arahan petugas,” lanjut Ichsan.

Efektivitas transportasi ini sangat menentukan kelancaran aktivitas ibadah, terutama di tengah kepadatan jemaah dari berbagai negara.

Kesehatan Jadi Prioritas Utama

Dari sisi kesehatan, hingga saat ini tercatat 19.549 jemaah menjalani rawat jalan, 170 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), 352 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, dan 77 jemaah masih menjalani perawatan.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah untuk disiplin menjaga kesehatan mengingat suhu di Madinah dan Makkah berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celsius.

“Jemaah kami imbau untuk mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan, memperbanyak minum air, menggunakan pelindung diri, dan segera melapor apabila mengalami gangguan kesehatan. Menjaga kesehatan adalah bagian penting dari kesiapan menuju puncak haji,” tegas Ichsan.

Duka dan Komitmen Pelayanan

Terkait data jemaah wafat, hingga 8 Mei 2026 tercatat 20 jemaah wafat di Arab Saudi. Kemenhaj menyampaikan duka cita mendalam dan memastikan seluruh hak layanan jemaah wafat terpenuhi sesuai prosedur.

Di tengah kompleksitas operasional haji, Kemenhaj juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja siang dan malam melayani jemaah, serta kepada seluruh jemaah yang tetap tertib, disiplin, dan mematuhi arahan petugas.