Kemenhaj Perkuat Penindakan Haji Ilegal, Ada Ancaman Sanksi 10 Tahun

Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik haji nonprosedural atau ilegal demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Langkah itu dilakukan seiring dukungan penuh pemerintah terhadap kampanye Pemerintah Arab Saudi bertajuk “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” untuk memastikan seluruh jemaah berhaji melalui jalur resmi.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, menegaskan ibadah haji wajib dilakukan menggunakan visa haji resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun risiko keselamatan bagi jemaah.

“Kami mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi, Tidak Ada Haji Tanpa Izin. Haji harus dilakukan melalui jalur resmi dan menggunakan visa haji agar ibadah berjalan tertib, aman, serta tidak menimbulkan risiko hukum bagi jemaah,” ujar Hasan di Media Center Haji Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Untuk memperketat pengawasan, Kemenhaj bersama Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal.

Satgas tersebut bertugas melakukan pencegahan dini terhadap keberangkatan haji nonprosedural, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, hingga menangani tindak pidana terkait praktik haji ilegal.

Upaya itu mulai menunjukkan hasil. Dalam periode 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas Imigrasi RI berhasil mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji nonprosedural.

Hasan mengingatkan penggunaan visa non-haji, seperti visa kerja, visa ziarah, visa kunjungan, maupun visa transit untuk berhaji merupakan pelanggaran terhadap aturan Pemerintah Arab Saudi.

Pelanggaran tersebut dapat berujung sanksi berat, mulai dari penolakan masuk ke Makkah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Tak hanya jemaah, pihak yang menawarkan, mengorganisir, atau memfasilitasi keberangkatan haji ilegal juga akan dikenai penegakan hukum.