Kemenhaj Pastikan Sepuluh Jemaah Haji Luka Ringan Akibat Kecelakaan Bus di Madinah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat merespons insiden kecelakaan bus yang melibatkan rombongan jemaah haji asal Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Otoritas memastikan sebanyak 10 jemaah mengalami luka ringan dalam peristiwa yang terjadi pada Selasa (28/4/2026) waktu setempat.

Kepala Biro Humas Kemenhaj RI, Moh. Hasan Afandi, merinci bahwa korban luka terdiri dari tujuh jemaah asal kloter JKS-01, dua jemaah dari kloter SUB-02, serta satu orang pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

"Seluruh jemaah terdampak telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan petugas. Satu jemaah atas nama Sri Sugi Hartini (60) saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Al Hayyat Madinah," ujar Hasan Afandi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ancaman Cabut Izin bagi KBIHU Nakal

Insiden yang terjadi di tengah agenda ziarah mandiri ini memicu reaksi keras dari pemerintah. Kemenhaj menegaskan tidak akan menoleransi aktivitas ziarah yang dilakukan di luar koordinasi petugas resmi. Hasan menekankan bahwa keselamatan jemaah adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar oleh pihak penyelenggara bimbingan mana pun.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah memfasilitasi ziarah resmi ke lokasi bersejarah seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud. Oleh karena itu, adanya agenda tambahan di luar kepentingan ibadah primer sangat disayangkan.

“Kami tegaskan, tidak boleh ada penawaran di luar kepentingan ibadah, tidak ada pungutan tambahan, dan seluruh aktivitas harus terkoordinasi. Jika dilanggar, kami tidak ragu memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin bagi KBIHU tersebut,” tegas Hasan.

Operasional Haji Secara Umum Berjalan Lancar

Meski sempat diwarnai insiden kecelakaan, Kemenhaj melaporkan bahwa secara umum penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M hingga hari kesembilan berjalan cukup tertib. Berdasarkan data per 28 April 2026, sebanyak 122 kloter dengan total 47.834 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.315 jemaah sudah tiba di Madinah dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Petugas di lapangan dilaporkan terus bersiaga mulai dari bandara hingga ke pemondokan jemaah.

Imbauan Keselamatan Penerbangan

Menutup keterangannya, Hasan kembali mengingatkan jemaah yang akan berangkat untuk tetap disiplin terkait aturan barang bawaan. Kepatuhan terhadap larangan membawa bahan mudah terbakar atau benda berbahaya bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kunci keselamatan penerbangan.