Kemenhaj Larang City Tour Jemaah Haji Jelang Armuzna, Ini Alasan Mengejutkan

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengambil langkah tegas menjelang fase puncak ibadah haji 2026.

Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan kesiapan jemaah menghadapi rangkaian ibadah yang sangat menguras energi di Armuzna.

Kemenhaj resmi melarang jemaah haji yang berada di Madinah maupun Mekkah untuk melakukan kegiatan ziarah atau city tour sebelum fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada Kamis (30/4/2026).

Kebijakan itu diterbitkan melalui Surat Edaran nomor S-88/BN/2026 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi di Indonesia.

Aturan tersebut bertujuan memastikan kebugaran fisik jemaah tetap terjaga menjelang prosesi inti ibadah haji.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, menetapkan regulasi ini sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kelelahan ekstrem.

Pengaturan ketat diberlakukan bagi jemaah maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Penguatan kebijakan itu juga ditegaskan oleh Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, yang menilai stamina prima menjadi faktor penentu keberhasilan jemaah dalam menunaikan rukun dan wajib haji.

"Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh jemaah haji dalam kondisi baik serta dapat menjaga kesehatan dan memusatkan fokus persiapannya pada pelaksanaan wukuf dan rangkaian ibadah di Armuzna," kata Abdul Basir.

Instruksi tersebut juga secara tegas membatasi peran KBIHU. Dalam instruksi tersebut, KBIHU dilarang keras mengagendakan atau memfasilitasi perjalanan wisata ke luar kota Madinah dan Makkah hingga seluruh rangkaian puncak haji selesai.

Fokus pembimbingan kini diarahkan pada penguatan kesiapan mental dan spiritual jemaah.

Selain itu, seluruh pergerakan jemaah wajib berada dalam koordinasi penuh dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter serta Bidang Perlindungan Jemaah.

Langkah itu diambil untuk memastikan pengawasan kesehatan dan keamanan jemaah berjalan optimal di lapangan.

Kebijakan tersebut menegaskan, menjelang Armuzna, prioritas utama bukan aktivitas tambahan, melainkan kesiapan total jemaah.