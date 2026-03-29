Kemenhaj Kebut Persiapan Haji 2026, 25 Hari Lagi Penentu Nasib Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus mengebut persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Dengan waktu yang tersisa sekitar 25 hari menuju keberangkatan, fase ini menjadi penentu kesiapan sekaligus nasib jemaah dalam menjalankan ibadah secara aman dan optimal.

Penguatan pemantauan dan pengawasan dilakukan secara intensif, salah satunya melalui kegiatan di Asrama Haji Bekasi, Sabtu (28/3/2026).

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memastikan seluruh tahapan operasional berjalan sesuai rencana.

Tahun ini, kuota haji Provinsi Jawa Barat mencapai 29.643 jemaah yang terbagi dalam dua embarkasi, yakni Bekasi dengan 28 kloter dan Indramayu dengan 40 kloter.

Seluruh persiapan terus dimatangkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna menjamin kelancaran pelayanan.

Kegiatan tersebut dihadiri para Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah dari delapan kabupaten/kota, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur, serta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter dan jajaran Kantor Wilayah.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj, Inspektur Wilayah III, serta Kepala Asrama Haji Bekasi.

Irjen Kemenhaj Dendi Suryadi menegaskan, pengawasan menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh tahapan operasional berjalan optimal di sisa waktu yang semakin sempit.

“Fastabiqul khairat harus menjadi semangat kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Seluruh persiapan harus dikawal dengan ketat agar tidak terjadi kegagalan dalam proses operasional,” tegas Dendi.

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian di seluruh tahapan operasional, termasuk pengawasan terhadap plan of execution control (POEC), agar setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Dendi menegaskan target besar melalui konsep Tri Sukses Haji, yakni sukses ritual melalui peningkatan pemahaman manasik dan kesiapan fisik jemaah, sukses ekosistem ekonomi melalui pemberdayaan umat serta dukungan terhadap UMKM, dan sukses peradaban serta keadaban melalui pembinaan karakter serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Lebih lanjut, ia menyampaikan indikator keberhasilan yang harus dicapai, meliputi terserapnya 100 persen kuota haji Indonesia sebanyak 203.320 jemaah reguler dan 17.780 jemaah haji khusus, menurunnya angka kematian jemaah, tidak adanya jemaah yang hilang, berkurangnya keluhan, serta nihilnya kasus penyelewengan dan praktik KKN dalam operasional haji.

“Kita ingin memastikan seluruh jemaah berangkat dalam kondisi sehat, melaksanakan ibadah dengan baik, dan kembali ke tanah air dalam keadaan utuh serta meraih haji yang mabrur,” ujarnya.