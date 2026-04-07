Kemenhaj Genjot Ekosistem Ekonomi Haji Lewat Expo UMKM Terintegrasi

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) menggelar Expo UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada 6–8 April 2026 di Medan, Sumatera Utara, yang terintegrasi dengan kegiatan manasik haji.

Program itu menjadi langkah konkret memperkuat ekosistem ekonomi haji sekaligus mempersiapkan jemaah secara menyeluruh.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Perkuat Ekonomi Haji

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan penguatan ekosistem ekonomi haji menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji berkelanjutan.

“Penguatan ekosistem ekonomi haji menjadi bagian dari Tri Sukses Haji. Melalui expo ini, kita mendorong kemandirian ekonomi dan nilai tambah dalam rantai pasok haji dan umrah,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, integrasi manasik haji dengan pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada jemaah.

“Manasik haji tidak hanya membekali jemaah dari sisi ibadah, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat,” tambahnya.

Simulasi Manasik Nyata

Expo tersebut mengusung konsep simulasi perjalanan ibadah haji dengan pembagian area yang merepresentasikan tahapan ibadah, seperti Madinah Al Munawaroh, Bir Ali, dan Arafah.

Pendekatan itu memberi pengalaman lebih nyata bagi pengunjung dalam memahami alur ibadah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Sementara itu, Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menyampaikan integrasi manasik haji dan expo UMKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat literasi sekaligus pemberdayaan ekonomi jemaah.

“Expo ini bukan sekadar ajang pamer produk, tetapi juga sarana edukasi bagi jemaah sekaligus mendorong UMKM berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dorong UMKM Naik Kelas

Sebanyak 30 UMKM ambil bagian dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari perlengkapan ibadah seperti koper, kain ihram, dan mukena, hingga makanan, minuman, serta oleh-oleh haji.

Produk tersebut diharapkan mampu bersaing dengan produk impor sekaligus memudahkan jemaah memenuhi kebutuhan ibadah secara mandiri.

Tak hanya itu, pelaku UMKM juga akan difasilitasi masuk ke platform digital oleh-oleh haji yang tengah disiapkan.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya digitalisasi ekosistem ekonomi haji guna memperluas pasar sekaligus mempermudah akses jemaah.